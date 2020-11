Başkan Demir: "Her bağış, bir hayata ışık oluyor"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kızılay otobüsünde kan bağışında bulundu. Başkan Demir, “Pandemi sürecinde çekimser olan vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum. Her bağış, bir hayata ışık oluyor” dedi.

Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay Samsun Şubesi iş birliğiyle belediye önünde konuşlandırılan araçta kan veren Başkan Mustafa Demir ‘Kızılay Haftası’nı kutladı. Personel ile birlikte kan bağışında bulunduktan sonra açıklama yapan Başkan Demir, “Kızılay afetlerde ve acil durumlarda her zaman devletimiz ile uyumlu bir şekilde ön planda yer alarak gerek insani yardım konusunda gerekse kan temini noktasında yaptığı başarılı çalışmalar bizleri mutlu ediyor. Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın kan bağışı noktasında çekimser davrandıkları olabiliyor. Böyle olunca kan ihtiyacı daha da artıyor. Ama unutulmamalıdır ki, yapılan her kan bağışı, bir hayata ışık oluyor. Bende periyodik olarak kan vermeye gayret ediyorum. Kızılay Haftası dolayısıyla belediyemizin önünde bulunan kan bağış aracına tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum. Bu vesileyle Kızılay Haftası’nı kutluyor, her bir ferdini tebrik ediyor, bağışçılara da teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi önünde Kızılay Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen programa Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım, Kızılay Samsun Şubesi 2. Başkanı Ahmet Ali Bulut ve Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Serdar Bayram katıldı.