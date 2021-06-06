Başkan Demir: "Hedefimiz daha yeşil Samsun"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun’u daha yeşil alanlarla güzelleştireceklerini tüketimden kaynaklanan atıklarla çevrenin kirletilmesine engel olacaklarını söyledi.

Vizyoner projeleriyle Samsun’u ilçeleriyle birlikte kalkındırmayı hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hafta sonu da çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Bahadır, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat, TEMA Vakfı ve STK temsilcilerinin katılımıyla Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen, “Dünya Çevre Günü” etkinliğine katılan Başkan Demir, dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan atıkları inceledi. Yeniden kullanılabilir doğa dostu ürünler ile denizlerden çıkan tek kullanımlık atıkların yüzde 70’ini engellemenin mümkün olduğunu dile getiren Başkan Mustafa Demir, Samsun’u yeşil alanlarla güzelleştireceklerini, kitlesel tüketimden kaynaklanan atıkların da çevreyi kirletmesine engel olacaklarını ifade etti.

Katı atıktan kanalizasyona, hava ve gürültü kirliliğine kadar çevreye zarar veren tüm unsurların olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik yatırımları yaygınlaştırmayı amaçladıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “İnsan, şehir ve tabiat dengesini en ideal şekilde gözeterek Samsun’u yeşil ve sürdürülebilir büyüme ilkesiyle inşa edeceğiz. Sıfır Atık Projesi ile toplanan tüm atıkları kategorilerine göre ayrıştırarak, geri dönüşüme kazandıracağız. Bu dönüşümle gerek çevrenin korunması gerekse ekonomik yönden artı değer oluşturulmasını hedefliyoruz” dedi.

Daha sonra Çiftlik Caddesi’nde incelemelerde bulunan ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Mustafa Demir, yapılan çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ile istişare toplantısı yaparak, çalışmalar hakkında brifing alan Başkan Demir, her alanda, her bölgede çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.