Başkan Demir: “Gelir arttı, gider azaldı”

Son dönemlerde akaryakıt, demir, çimento ve emtiadaki yüksek enflasyona dayalı fiyat artışına rağmen borçlanmanın, öngörülenin yarısı olduğunu ifade eden Başkan Demir, bütçe gelirlerinde fevkalede bir iyileşme yaşandığını kaydetti.

Borçlanma, öngörülenin yarısı

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in başkanlığında yapılan toplantıda gündeme alınan 47 madde görüşüldü. Belediye bütçesindeki son durumla ilgili meclis üyelerine bilgi veren Başkan Demir, hayata geçirilen üretim tesislerinin bütçeye olumlu katkı yaptığını kaydetti. Demir, “Gelir kalemlerimiz öngörülenden daha fazla, gider kalemleri de öngörülenden daha az gerçekleşmiştir. Şuanda da özellikle son dönemlerde akaryakıt, demir, çimento, emtiada yaşanan fiyat artışlarını görüyorsunuz. Bizim 2022 yılı bütçesi göstergeleri, tüm olumsuz şartlara rağmen öngördüğümüz borçlanmanın yarısıdır. Bütçe gelirlerinde fevkalede bir iyileşme söz konusu. Emeği geçen herkesi ayrı ayrı tebrik ediyorum” dedi.

“Harıl harıl çalışıyoruz”

Kurulan 4 beton santralinden büyük verim aldıklarının altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Şuan hiçbir iş makinemiz kontak kapatmıyor, 17 ilçemizde durmadan çalışıyor. TEKNOFEST gibi bir organizasyonun bütçesi belediyemizde olmamasına rağmen çok ciddi çalışma yaptık. Araçlarımızla havaalanına 150 bin ton malzeme taşıdık. Beton santrallerimiz, bizim çok işimize yaradı. Kuruluşunun üzerinden daha 1 yılı geçmeden kendisini amorti etti. Verimli ve kaliteli malzeme üretiyoruz. 16 mikser aldık yetmedi. 6 tane daha aldık o da yetmiyor. 22 mikser harıl harıl beton taşıyor. Bütün ilçelerimizin beton yolunu bunlarla döküyoruz. Kurtuluş Yolu’nu ürettiğimiz betonla yaptık” açıklamasını yaptı.

“2 fabrika daha kuruluyor”

Türkiye’nin en kalitesi beton boru, kaldırım ve bordür taşını üretmek için iki fabrika kurmaya başladıklarını söyleyen Başkan Mustafa Demir, şöyle devam etti:

“Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı ardışık hizmetlerle, kentin dinamiklerindeki büyüme hızı arttı. Hizmet kalemi ihtiyacında çok ciddi bir büyüme söz konusu. Dolayısıyla gelir kalemlerimiz, gider kalemlerine göre hızla gelişiyor. Bugün beton boru fabrikası ile kaldırım ve bordür fabrikası kuruyoruz. SASKİ’nin ilçelerimizdeki içme suyu yatırımlarında ihtiyaç duyduğu beton boruları üreterek yetiştirmeye çalışıyoruz. Şehrimizin bütün alt yapı yatırımlarındaki temel malzeme ihtiyaçlarını karşılayacağız. Sadece çimentoya, elektriğe ve akaryakıta para vereceğiz, geriye kalan her şeyi kendimiz yapacağız. Ürettikçe üreteceğiz. Bunları ilçelerde kullanacağımız gibi Karadeniz Bölgesi’ndeki tüm belediyeler bu tesislerimizden istifade edecek. Biz bunu kurmazsak, her satın aldığımız ürün ekstra gider kalemleri eklenerek daha pahalıya gelecek.”

Üretim sürecek

Belediye hizmetlerinde kullanılacak tüm ürünleri üretme gayreti içerisinde olduklarının altını çizen Başkan Mustafa Demir, “Park Bahçeler Daire Başkanlığımız bünyesinde kurduğumuz tesiste peyzaj alanlarında kullanılan çimleri üretiyoruz. Kent Park’taki serilen çimleri kendi imkanlarımızla ürettik. Toprak doğadan, çim ve personel bizim. Her şeyi kendi kaynaklarımızla yapıyoruz. Tarım ve hayvancılığı geliştirmek için önemli destekler veriyoruz. Üretime katkı sağlayacak her türlü projeye katkı sağlıyoruz. Yıldan yıla da bu destekleri artırıyoruz. Ve çok ciddi oranda verim alıyoruz. Şu anda zirai anlamda çeşitli alanlarda genç ve yeni üretici sayısı önemli oranda yükseldi. Bu da hızla yaygınlaşıyor” şeklinde konuştu.