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Başkan Demir: “Geleceğin şehrini inşa ediyoruz”

Subaşı esnafıyla bir araya gelerek bölgeyi yeniden canlandıracaklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun’u tüm ilçeleriyle birlikte geleceğe taşıyoruz” dedi.

SAMSUN 24.10.2021, 17:34
Başkan Demir: “Geleceğin şehrini inşa ediyoruz”

Subaşı esnafıyla bir araya gelerek bölgeyi yeniden canlandıracaklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun’u tüm ilçeleriyle birlikte geleceğe taşıyoruz” dedi.

Yapımı devam eden Subaşı Meydan Düzenleme ve Yeraltı Mekanik Otopark Projesi’nde gelinen son noktayı değerlendirerek esnafın talep ve önerilerini dinleyen Başkan Demir, “Otopark yapısı tam otomatik mekanik sistem olup 2 katlı inşa ediliyor. Mekanik sistemle çalışan 142 araç kapasiteli bir otopark olacak. Proje kapsamında meydan içerisindeki tarihi Hamidiye Çeşmesi de yeniden yapılacak. Ayrıca meydana bir mescit inşa edilecek” diye konuştu.

Samsun’un bölgenin merkezi olduğunu, aynı zamanda bölgenin sorumluluğunu da üstlenmiş bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Demir şunları söyledi:

“Araç sayısı neredeyse 10 kat arttı. Ancak bizim caddelerimiz sokaklarımız 10 kat artmadı. Şehrimizin nüfusu 1 milyon 350 bin. Merkez nüfusumuz ise 700 binlere vurdu. Şehrimiz gelişti. İnsanlar başka alanlar açıldıkça oralara yerleşmeye başladı. Samsun’un eskiden en değerli yerleri buralardı. 100. Yıl Bulvarı’nda daire fiyatları eskiden nasıldı şimdi nasıl. Buralar Samsun’un en değerli yerleriydi. Ama ne oldu, kıymet kaybetmeye başladı. Buna birilerinin müdahale etmesi lazım. İşte biz o müdahaleyi yapıyoruz. Yeniden buraları canlandırıyoruz. Projeli ve vizyoner çalışıyoruz. Bu bölgeyi Türkiye’nin en kıymetli alanları olacak şekilde adına, şanına yakışır konuma getirmeye çalışıyoruz. Subaşı projesi de bunun bir parçası.”

Master planları hazır

Başkan Mustafa Demir, bu proje ile bölgenin otopark sorununu da çözeceklerini dile getirdi. Aynı zamanda Anakent İş Merkezi’nin yerine de otopark yapacaklarını ifade eden Demir, “Buralar Samsun’un en kıymetli yerleri. Aynı şekilde Saathane Meydanı. Orayı da tarihi dokusuna uygun şekilde yapıyoruz. Terme’den Yakakent’e Asarcık’tan Vezirköprü’ye Samsun’un merkezi, bütün ilçeler dahil, ulaşım noktasındaki bugününü, yarınını ve geleceğini planladık. Bunun adı master planı” ifadelerini kullandı.

Subaşı ve çevresi eski kimliğine kavuşuyor

Otopark problemleri, ulaşım, toplu taşıma, bisiklet yolu dahil tüm konuları mercek altına aldıklarını kaydeden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Master plan meclisten geçti. Bir proje daha var onu da şimdi hayata geçiriyoruz. İnşasına başladık. Bu bölgeyi çok yakından ilgilendiriyor. Şimdi biz terminal olarak değil ama bütün yolcuların indiği bindiği bir alanı kültür merkezinin yanına inşa ediyoruz. Önümüzdeki bahar ayında hizmete açacağız. İlçelerden gelen insanımız orada inecek, buraya yürüme gelebilecek. Hepimizin buluştuğu ve bütün şehre dağıldığı bir yer olacak” açıklamasını yaptı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e ziyaretinde Genel Sekreter İlhan Bayram, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ve AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Mücahit Erbin de eşlik etti.

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