banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı!
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı!
Yargıtay'dan haftalık izin kararı!
Yargıtay'dan haftalık izin kararı!
Borsa haftayı düşüşle kapattı
Borsa haftayı düşüşle kapattı
Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi
Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi

Başkan Demir: “Dört bir koldan çalışıyoruz”

Yatırımları yerinde takip eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentin tüm alt ve üst yapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışmaların dört bir koldan yürütüldüğünü belirtti.

SAMSUN 06.02.2022, 17:33
Başkan Demir: “Dört bir koldan çalışıyoruz”

Yatırımları yerinde takip eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentin tüm alt ve üst yapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışmaların dört bir koldan yürütüldüğünü belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hafta sonu mesaisini şehir merkezinde ve ilçelerde yapılan yatırımları yerinde inceleyerek geçirdi. Samsun’un her alanındaki yatırımlarını sahada yakından takip eden Başkan Demir, SASKİ ekipleri tarafından 19 Mayıs Sanayi Sitesi’nde yürütülen altyapı çalışmalarını inceledi.

Daha sonra Tekkeköy ilçesine geçen Başkan Mustafa Demir, Karadeniz’in ilk ve tek bilim merkezi olma özelliğini taşıyan "Bilim Merkezi ve Planetaryum" inşaatını gezerek buradaki çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgi aldı. Ardından da Çarşamba ilçesinde Belediye Başkanı Halit Doğan ile birlikte mayıs ayında hizmete girecek Doğu Yaka Mekanik Katlı Otopark inşaatını inceledi.

Şehrin tüm alt ve üst yapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışmaların dört bir koldan yürütüldüğü ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bilim Merkezi ve Planetaryum inşaatında da büyük mesafe kat ettiklerini dile getirdi. “7’den 70’e herkesin ilgi duyacağı bu bilim merkezi özellikle gençlerimize kendilerini tanımaları, hayallerini gerçekleştirmeleri, tasarlamaları ve üretmeleri için büyük imkan sağlayacak” dedi.

Samsun-Ordu Karayolu Gelemen mevkiinde Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen ‘Bilim Merkezi ve Planetaryum’un büyük önem taşıdığını kaydeden Başkan Demir, “Samsun her alanda olduğu gibi bilim ve teknolojide de kurulacak merkez ile örnek olacak” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 23 36
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 23 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 24 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 22 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Tuzlaspor 21 27
11. Keçiörengücü 22 27
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Boluspor 19 24
15. Kocaelispor 21 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 21 15
19. Newcastle 21 15
20. Burnley 19 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 22 35
7. Villarreal 22 32
8. Athletic Bilbao 22 31
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 22 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 22 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11