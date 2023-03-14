Başkan Demir: “Depremzedelerin yanınızdayız”

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 4 çocuğuyla birlikte Samsun’a gelen AK Parti Nizip Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi ve Tanıtım Medya Başkanı Dilek Oymak İmamoğulları’nı makamında ağırlayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Depremzedelerin yanınızdayız” dedi.

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle bölgedeki çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi bir yandan da kente gelen afetzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Başkan Demir, afetzede vatandaşlarla görüşerek talep ve ihtiyaçlarını dinliyor. Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaşayan AK Parti Nizip Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi ve Tanıtım Medya Başkanı Dilek İmamoğulları, 4 çocuğuyla birlikte bir süre bölgede çadırda kaldıktan sonra Samsun’a geldi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personeli olan ağabeyi Abdullah Oymak’ın yanına yerleşen İmamoğulları, afet bölgesindeyken telefonla görüştüğü Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i makamında ziyaret etti.

Ziyarete çocukları 14 yaşındaki Gülizar, 11 yaşındaki Yunus Emre, 6 yaşındaki Abdülhamid ve yeğeni Veysel Akkurt ile birlikte gelen 35 yaşındaki Dilek Oymak İmamoğulları, deprem bölgesinde kaldığı süreçte verdiği destekten dolayı Başkan Demir’e teşekkür ederek “Zor zamanımızda telefonla arayarak halimizi hatırımızı sorarak geçmiş olsun dileklerini ileten Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir’e şükran borçluyum. Allah kendisinden razı olsun. Samsun’a gelir gelmez kendisini ziyaret etmek istedim. Depremde evimizde büyük hasar oluştu. Eve girişimiz yasak olduğu için ağabeyimin yanına geldik. Samsun çok güzel bir şehir. Bir süre burada kaldıktan sonra tekrar geri döneceğiz” diye konuştu.

“Bize emanetsiniz”

Dilek Oymak İmamoğulları’nın deprem sürecinde yaşadıklarını dinleyen Başkan Demir, “Ülke olarak yüzyılın en büyük deprem felaketini yaşadık. Bu afet hepimizi derinden sarstı. Tarifi mümkün olmayan bir acı. Devletimiz, milletimiz ve bizler her zaman sizlerin yanınızdayız. Hiç endişe etmeyin. Allah’ın izniyle tahmin edilenden daha kısa sürede bu yaralar sarılacak. Ekiplerimiz bölgenizde canla başla çalışıyor. Şehrimizde kaldığınız sürece bize emanetsiniz. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Ziyaretiniz için de çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Ziyarette çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Demir, onlarla sohbet edip çeşitli hediyeler verdi.