Başkan Demir: "Deprem bölgesindeki çalışmalarımız sürüyor"

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından deprem bölgesinde yürütülen enkaz kaldırma çalışmaları çerçevesinde, şimdiye kadar toplam 454 bina enkazı kaldırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, deprem bölgelerindeki çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat günü meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler sonrasında bölgeye ulaşan Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. İnsani yardım malzemesi dağıtımından alt ve üstyapı çalışmaları ile sıcak yemek ikramına kadar bölgedeki her türlü talebe cevap veren ekipler, enkaz kaldırma çalışmalarını büyük oranda gerçekleştirdi.

Ekiplerin, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi, Adıyaman ve Hatay’da enkaz kaldırma çalışmaları tamamlanırken, Kahramanmaraş şehir merkezinde ise enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Toplamda Büyükşehir Belediyesi tarafından 454 bina enkazının kaldırıldığı belirtildi. Deprem bölgesindeki çalışmalar şu an Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Şenol Yıldız ve Metin Köksal, koordinesinde devam ediyor.

"Gayret ve özveri ile depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına durmadan çalışıyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ekiplerin ilk günden itibaren deprem bölgesinde cansiperane çalışmalara imza attığını söyledi. Çalışmaların devam ettiğini ifade eden Demir, "Araçlarımızla, personelimizle arama kurtarma ve diğer çalışmalarda yer aldık. Bölgede alanında uzman mesai arkadaşlarımız var, çalışma yapmaya devam ediyorlar. Büyük bir gayret ve özveri ile depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına gece gündüz durmadan çalışıyoruz. Özellikle yıkılan binaların enkazının kaldırılması noktasında hızlı ve etkili bir çalışma yapıldı. İş makinelerimiz, kamyonlarımızla ekiplerimiz süratle enkaz kaldırma çalışmalarını gerçekleştirdi. Kahramanmaraş kent merkezinde ise enkaz kaldırma çalışmaları ile diğer çalışmalarımız devam ediyor. Bu süreçte deprem bölgesinde görev alan ve görevli olarak hala bölgede olan tüm ekip arkadaşlarımıza tek tek tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız ise, "Ekiplerimiz bölgedeki çalışmalarına devam ediyorlar. Enkaz kaldırma çalışmalarını ara vermeden sürdürüyoruz. Bu zamana kadar Elbistan ilçesinde 397, Kahramanmaraş kent merkezinde 35, Adıyaman’da 18, Hatay’da 4 olmak üzere ekiplerimiz tarafından toplam 454 bina enkazı kaldırıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak enkaz kaldırma çalışmalarına bundan sonraki süreçte Kahramanmaraş kent merkezinde devam edeceğiz" diye konuştu.