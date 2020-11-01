Başkan Demir: "Demiryolu projesi bölgemize güç katacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını gerçekleştirdiği Samsun-Sivas Demiryolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni’nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bölgenin sanayisine, ticaretine her alanda güç katacak bir proje” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun-Sivas Demiryolu Hattı modernizasyonunun tamamlanması dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Toplam 350 milyon euro olan ve 153 milyon euroluk kısmı AB hibe fonlarından karşılanan yatırım ile Samsun-Sivas arasındaki 431 kilometrelik demiryolu hattı tüm altyapısı ve üst yapısıyla birlikte yenilendi. Samsun-Sivas arasında 8 saat 50 dakika olan seyahat süresi, 5 saat 45 dakikaya düştü.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun için çok önemli olan yatırımın hizmete alındığını belirterek, "Türkiye’de 4 ulaşım ağının aynı merkezde buluştuğu ender illerden olan Samsun bildiğiniz gibi bölgenin çekim merkezidir. Lojistik anlamında da çok önemli bir etki alanına sahiptir. Limanımız Türkiye’nin en iyi limanlarındandır. Lojistik noktasındaki potansiyeli, özel limanlarının inşa edilmesiyle birlikte kapasitesinin artması da bunu gösteriyor. Özellikle Türkiye’nin kuzeye açılan kapısı. Bugün Samsun-Sivas Demiryolu Hattı’nın yenilenmesi kentin lojistiğine çok ciddi güç katacak bir projedir. Sanayisinde ticaretinde hemen hemen her alanında bu bölgeye güç katacak. Ben özellikle emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, Sayın bakanımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi’ne geçerek Başkan Mustafa Demir’e ziyarette bulundu. Başkan Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kente yapılan ve devam eden yatırımlarla ilgili sunum yaptı.