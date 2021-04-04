Başkan Demir, başkanlarla bir araya geldi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçe belediye başkanlarıyla yaptığı istişare toplantısında ortak akıl ve birliktelik vurgusu yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçe belediye başkanları ile istişare toplantısı yaptı. Genel Sekreter İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcıları Zennube Albayrak, Ali Seyfi Küçükgöncü ve Şenol Yıldız’ın da yer aldığı toplantıda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Mustafa Demir, ortak akıl ile hareket ederek modern, yaşanılabilir ve gelişen bir Samsun için birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Gerek şehir merkezinde gerekse ilçelerde yapımı devam eden ve yapılacak projelerin masaya yatırıldığı toplantıda şehrin ihtiyaçlarını karşılamak ve sorunlarını gidermek için hep birlikte çalışmaya, üretmeye devam edeceklerine değinen Başkan Demir, “Samsun için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Şehrimizi 17 ilçesiyle birlikte bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Hep beraber tecrübe ve fikirlerimizden bir sinerji oluşturuyoruz. Koordineli çalışmalarla verimli ve hızlı adımlar atıyoruz. Yeni projeler ve çözümler üretmek adına Samsun’umuzu yarınlara en iyi şekilde taşımak adına bu tarz toplantılar yapmayı önemsiyoruz” dedi.

Her alanda olduğu gibi kırsal altyapıya çok önem verdiklerini 2023 yılına kadar bu sorunu tarihe gömeceklerini dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şunları söyledi:

“Kentsel dönüşümden kültür projelerine, trafik sorunundan şehrin ekonomisine katkı sağlayacak yatırımlara kadar birçok konuyu ele aldık. Yaptığımız bütün işleri vatandaş odaklı yapıyoruz. Elimizdeki tüm imkanlar ile ilçelerimiz arasında ayrım yapmadan eşit şekilde vatandaşımızın ayağına kadar hizmet götürüyoruz. Vatandaşlarımızın her alanda rahat nefes almaları, yaşam koşullarının en üst düzey seviyeye çıkması için yoğun çaba sarf ediyoruz.”

İlçe belediye başkanları ile yapılan istişare toplantısının ardından kentte yapımı devam eden yatırımları yerinde inceleyen Başkan Demir, Subaşı Meydan Düzenleme ve Yeraltı Mekanik Otoparkı inşaatını gezdi. İnşaatı hızla devam eden projenin detayları ile ilgili bilgi aldı.