Başkan Demir: "Atık deyip geçmememiz gerekiyor"

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Mustafa Demir, sıfır atık çalışmaları çerçevesinde şehrin farklı noktalarına konulan mobil atık getirme merkezleri nedeniyle vatandaşları geri dönüşüm seferberliğine davet ederek, "Atık deyip geçmememiz gerekiyor" dedi.

Gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülük ettiği Sıfır Atık Projesi kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından bir dizi çalışma gerçekleştiriliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında kentin 8 farklı noktasına daha mobil atık getirme merkezi kuruldu. Böylece Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yerleştirilen mobil atık getirme merkezinin sayısı 9’a çıktı.

Bu çalışma ile vatandaşların evlerinde ayrıştıracakları kağıt, cam, metal, plastik, elektrikli eşyalar, piller ve bitkisel yağlar gibi atıkların geri dönüşümünün sağlanması amaçlanıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nce temin edilen ve konuşlandırılan mobil atık getirme merkezlerinde biriktirilen atıkların toplanması, taşınması, geri kazanımı iş ve işlemleri ise ilçe belediyeleri tarafından yürütülecek. Toplanan atıklar geri dönüşüme kazandırılacak.

"Atık deyip geçmememiz gerekiyor"

Bütün vatandaşları geri dönüşüm seferberliğine davet eden Samsun Büyükşehir Belediye Mustafa Demir, "Atık deyip geçmememiz gerekiyor. Atmış olduğumuz her adım gerçekten çok önemli. Mobil atık getirme merkezlerimiz ile geri dönüştüreceğimiz her şey ile ekonomiye katkı sağladığımız gibi en büyük kazancı doğaya sağlıyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan geri dönüşüme katkı vermelerini bekliyoruz. Çünkü daha sağlıklı bir çevre, toplumun bütün fertlerinin katılımıyla daha mümkün olacaktır" diye konuştu.