Başkan Demir: “Atakum’da ’Aile Yaşam Merkezi’ inşa edeceğiz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atakum’da 4-5 katlı yeni bir "Aile Yaşam Merkezi" inşa edeceklerini açıkladı.

Başkan Mustafa Demir, kurum bünyesinde 1.5 ay önce hizmet vermeye başlayan Aile Kültür ve Yaşam Merkezi’nde kurs öğreticilerini ziyaret etti. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Büyükşehir Belediyesi Kadıköy Paşa Konakları Kültür ve Yaşam Evi ile ‘Kadın Eli Eğitim Projesi’nde görev alan usta öğreticilerin de katıldığı ziyarette Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İnsana dokunan hizmetler arasında kursların önemli yere sahip olduğuna vurgu yaparak, ortaya konan gayretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Ergün’ün de yer aldığı ziyarette, usta öğreticilerin büyük emek harcadığının bilincinde olduğunu ifade eden Başkan Demir, “Öğretmenler Günü’nüz kutlu olsun. Sizlerin büyük bir çabası ve emeği var. Bunu en iyi bilenlerden birisiyim. Hem kursiyeri bulacaksınız hem eğitim vereceksiniz. Bizim için çok kıymetlisiniz. Çünkü ömrünüz insanın hayatına dokunmakla geçiyor. Herkese nasip olmayan bir iş yapıyorsunuz. Sürekli yeni hayatlar inşa ediyorsunuz” diyerek, “Aile Kültür ve Yaşam Merkezi’nin 1,5 aylık mazisi var. Bu tesislerde insanların hayatında büyük değişiklikler oluyor. Vatandaşlarımızda var olan cevherleri, yeniden ortaya çıkarıyoruz” dedi.

“Atakum’da yeni bir Aile Yaşam Merkezi inşa edeceğiz”

Büyükşehir Belediyesi Aile Kültür ve Yaşam Merkezi’nde kreş açma müjdesi de veren Mustafa Demir, “Kreş açma konusunda İlkadım Halk Eğitim Müdürümüz ile konuştuk. Öğretmen verebileceğini söyledi. Çocuklarımızın hayatına şimdiden dokunmak amacıyla hem eğlendirir hem de eğitebiliriz. Üstelik ücretsiz hizmet vermiş oluruz. Enfes bir şey olur. Bunun haricinde Atakum’da 4-5 katlı yeni bir Aile Yaşam Merkezi inşa edeceğiz. İhalesini 2023 yılı başında yapacağız. Oraya da 4-5 sınıflık bir kreş ilave edeceğiz. Eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin bulunduğu 27 dönümlük alanda çocuklar, gençler ve kadınlar için çok güzel bir sosyal projeyi hayata geçireceğiz. Orada erkeklerimiz içinde bir alan düşünüyoruz. Yapımı tamamlandığında eğlence, eğitim ve gelişme noktasında müthiş bir merkez olacak. Projesi bitti. Tarihi binanın restorasyonu için ihaleye çıktık. Burada kafeteryalar, restoranlar, derslikler ve 4-5 sınıflık kreş olacak. Şehrimize şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.