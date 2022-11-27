Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Başkanı Mustafa Demir, kanalizasyon ve içme suyu çalışmalarında önemli gelişme kaydettiklerini belirtti. Başkan Demir, “2024’te içme suyu ve altyapı sorunu yaşayan mahallemiz kalmayacak. 3.5 yılda 296 mahallemizi suya kavuşturduk, 129 mahallemiz için de ekiplerimiz gece-gündüz mesai yapıyor” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Başkanı Mustafa Demir, katıldığı bir canlı yayın programında SASKİ’nin kanalizasyon hattında kurulan yeni sistemle birlikte önemli ölçüde çalışmaların rahatlayacağını, arızaların daha hızlı tespit edileceği belirtti.

Tesislerin verimli çalışabilmesi ve motor-pompalarda yaşanabilecek arızalara hızlı müdahale edebilmek için teknolojinin yeniliklerinden yararlandıklarını kaydeden Başkan Mustafa Demir, “SASKİ bünyesinde scada takip sistemi kurduk. 263 adet yatırımı tek bir bilgisayardan online bağlantıyla 7/24 takibe alıyoruz, bununla birlikte SASKİ’nin performansında önemli artış gördük. Bir metreküp su eksildiğinde dahi sistem bizi uyarıyor. Daha önce böyle bir takip sistemimiz yoktu. Depoda su bitince 3 gün sonra haberimiz oluyordu. Gidip bakıyorduk ki motor yanmış. Ayrıca kayıp kaçağı önleyecek imkanımız yoktu. Şimdi ise halkımızın hakkına giren veya yeltenenleri de anında bulacak, cezai işlemleri hızlandıracağız” diye konuştu.

“Kaçak su kullanımında önemli mesafe kat ettik”

Kurulan yeni sistemle birlikte kaçak su kullanımıyla mücadelede önemli mesafe kat edildiğini vurgulayan Başkan Demir, “Scada sistemi sayesinde zaman ve iş gücünde önemli avantaj sağlayarak, arızalara daha hızlı müdahale ediyoruz. Bu da su kesintileri yaşandığında halkımızın mağduriyetini büyük oranda kısaltmaktır. Biz seçim döneminde 2024 yılına kadar altyapı sorunlarının tamamını çözeceklerinin sözünü verdik. Bu hedefimize de artık çok yakınız. 2024’te içme suyu ve altyapı sorunu yaşayan mahallemiz kalmayacak. 3.5 yılda 296 mahallemizi suya kavuşturduk, 129 mahallemiz için de ekiplerimiz gece-gündüz mesai yapıyor” dedi.