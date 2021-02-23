Başkan Demir: "2 yılda 2 milyar TL’lik yatırım yaptık"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 2 yılda 2 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirdiklerini, buna rağmen belediye borcunun 700 milyon lira düştüğünü söyledi.

Bir otelde düzenlenen Şehir Buluşmaları Toplantısı’nda sendika temsilcileriyle buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hayata geçirilen ve hazırlık aşamasındaki projeleri anlattı. Samsun halkının vebal ve sorumluluğunu omuzlarında taşıdığını ifade eden Başkan Demir, yanlışa düşmeden, harama bulaşmadan, belediye kaynaklarını verimli kullanarak doğru, düzgün ve iyi hizmet üretmeye çalıştıklarını söyledi. “Biz büyük bir vebalin altındayız” diyen Başkan Mustafa Demir, “Dolayısıyla halkımızın parasını kullanırken bir kuruşun dahi hesabını vereceğimin bilinciyle çok dikkatli davranıyoruz. Bu sebeple haksız kazanca asla geçit veremeyiz. Aksi halde bu ahmaklık olur. Bizim için halka hizmet hep ön planda olmuş, olmaya da devam edecek. Bu makamlar milletimize ait yerler. Dolayısıyla hizmet için çok emek vermek gerekiyor. Performansımızla şehrimizde yaşayan insanlarımızın hayatı değişecek. O yüzden çok yoğun çalışıyoruz. Dertli ve samimi olup mücadele ettiğinizde sonuç da güzel oluyor. Halkımızın da bizi objektif değerlendirmesini bekliyoruz” dedi.

Demir, sözlerine şöyle devam etti:

“Çok sayıda projenin startını verdik. Buna rağmen borcumuz mevcuttan 700 milyon lira düştü. Çarşamba, Bafra ve Vezirköprü’de yol yapım temel malzeme üretimi için sabit konkasör kurduk. Bütün malzemeyi kendimiz imal ediyoruz. Sathi kaplama ve BSK hammaddesini de Kavak Pekdemir’de üretiyoruz. SASKİ, geçmiş yıllarda 150 bin ton malzeme için ihaleye çıkmış. 3 milyon TL’ye mal oluyor. Biz ise kurduğumuz şantiyede aynı miktardaki malzemeyi 300 bin TL’ye mal ediyoruz. Bir kalemde belediyeyi 2 milyon 700 bin lira kara geçirdik. 150 kilometrelik beton yolu ihale etsek bunun kilometresi 700 bin TL’yi buluyor. Biz bunu 250 bin TL’ye yapıyoruz. Arada 3 kat fark var. Yani 150 kilometrelik beton yolu 50 kilometrelik yol maliyetine kendi ekiplerimizle yapıyoruz. İhale etsek 1 milyar 100 milyon TL’ye yaptıramayız. Ama tamamını 250 milyon TL’yi bulmayacak. Ayrıca kendi ekiplerimiz yaptığı için de betonun sulanmasında, eğiminde, dozajında, kalitesinde kaçak köçek olmuyor. 60-70 sene bir daha masraf yapmayacağız.”