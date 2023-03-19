Başkan Demir: "17 ilçemizde vatandaşları konforlu ulaşımla buluşturuyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ‘2024 yılına kadar yol sorunu olan mahalle kalmayacak’ hedefi çerçevesinde 17 ilçede vatandaşları konforlu ulaşım imkanı ile buluşturduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından özelikle şehrin kırsal bölgelerinde yer alan mahallelerin yol problemlerinin çözülmesi için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Mahalle ve grup yollarının yanında ilçelerde nüfus yoğunluğunun fazla olduğu caddeleri de yenileyen ekipler, sorunlara kalıcı çözümler üretiyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Yakakent ilçesine bağlı Büyükkırık- Sarıgöl grup yolu da yenilendi. A tipi sathi kaplama çalışması ve genişletme yapılan 12 kilometrelik yol vatandaşlar tarafından beğenildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ‘2024 yılına kadar yol sorunu olan mahalle kalmayacak’ hedefine her geçen gün daha fazla yaklaştıklarını söyledi. Demir, “Özellikle kırsal mahallelerimizde yaşanan yol sorunun ortadan kaldırılması için ekiplerimiz hızlı bir çalışma yürütüyor. Mahallelerimizin yol sorununu tek tek çözüyoruz. 946’sı kırsal olmak üzere toplam 1251 mahallemizde yol sorunu kalmayacağının sözünü vermiştik. Bu hedef çerçevesinde tamamen kendi imkan ve kabiliyetimiz ile çalışmalarımızı yapıyoruz. Alt yapı çalışmalarıyla 17 ilçemizde vatandaşları konforlu ulaşım ile buluşturuyoruz. Hedeflerimizin önünde bir tempo ile yol çalışmalarını sürdürüyoruz. Özellikle kırsal bölgelerimizdeki mahallelerde yol çilesi çeken vatandaşlarımızın sorunlarını hızla çözmek için büyük bir gayret içerisindeyiz” dedi.

"İtinayla çalıştık ve tamamladık"

Yol çalışmasıyla ilgili bilgi veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Yakakent İlçe Şefi Mustafa Anıl Aydın, “İlçe merkezine 33 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükkırık-Sarıgöl grup yolunda öncelikli olarak genişletme yaptık. Yola ilk çalışmayı başlattığımız zamanlarda 3-4 metre genişliği olan yer yer tamamen çamur içinde kalmış, vatandaşın traktörle ulaşım sağladığı bu yoldu. Yakakent ilçesinde en uzak mahalle olmasına rağmen bir il merkezi yoluymuş gibi itinayla çalıştık ve tamamladık" ifadelerine yer verdi.

Yıllardır yaşadıkları yol sorununun Büyükşehir Belediyesi sayesinde çözüme kavuştuğunu belirten Büyükkırık Mahallesi Muhtarı Yılmaz Er, "Biz bir traktörün römorku üzerinde gelip gidiyorduk. Babalarımız 2 kilo domates alıyordu, salça olarak Büyükkırık’a geliyordu. Başkanımız 2020 yılında mahallemize gelip bize söz vermişti. Bu sözünü tuttu. Yazın tozdan, kışın çamurdan gidemiyorduk. Şimdi yolumuz çok güzel oldu" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan memnun olduklarını, uzun süredir devam eden yol sorunlarının çözüldüğünü ifade ettiler.