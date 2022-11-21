Başkan Demir: "14 büyükşehrin su fiyatı Samsun’dan yüksek"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "14 tane büyükşehrin su fiyatları bizden daha yüksektir. Şu anda satış bedeli olarak tahsil ettiğimiz 7,86 liranın bize olan maliyeti 11,18 liradır” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) 2022 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında gerçekleşen toplantıda ilk olarak gündemde olan 13 madde oy çokluğuyla ilgili komisyonlara havale edildi. Akabinde Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, CHP grubu SASKİ Genel Kurulu üyeleri tarafından meclise sunulan su faturalarında indirim ve faturalarda TEFE-TÜFE uygulamasının kaldırılması, belediye tarafından sabit bulunan TEFE-TÜFE uygulamasına geçiş önergesine yönelik açıklama yaptı.

"14 tane büyükşehirde su fiyatları bizden daha yüksektir"

Başkan Demir, "Şu anda satış bedeli olarak tahsil ettiğimiz 7,86 liranın bize olan maliyeti 11 lira 18 kuruştur. SASKİ’nin şu anda ödediği elektrik parası 400 milyona yaklaştı. Müthiş yatırımlar yapıyoruz. Allah’ın izniyle 2023 yılı da çok iyi geçecek diye düşünüyoruz. Biz TEFE-TÜFE’ye göre buradayız. Yani enflasyonun yüksek olduğundan TEFE-TÜFE’den faturalara az da olsa bir miktar ilave ediliyor. Edildiği halde iyi durumdayız. Yoktan var etmek Allah’a mahsustur. Kurumların bir gelir-gider dengesi vardır. Aslında siyasi olarak dikkat edilmesi gereken en büyük husus bütçenin nasıl kullanıldığıdır. TEFE-TÜFE’ye göre olmasa her genel kurulda bir fiyat tartışması yaşanmasını muhalefet isteyebilir. Skalanın üst kısımlarına çıkıldığında orada indirimler yapılır. Biz bunu daha önce yüzde 5 ve yüzde 10 olmak üzere iki kere yaptık. Yapmış olmamıza rağmen şu anda bu performansı gösteriyoruz. 24 adet büyükşehir TEFE-TÜFE uygulamasını uygulamaktadır. Bir diğer konu ise biz SASKİ’de özellikle ödeme gücü olmayan sosyal anlamda bir kesim insanlarımızın parasını belediyeden yatırıyoruz. Yani ödeme gücü olmadığı için kimsenin suyunu kesmiyoruz. Gerçekten ödeme imkanı olmayanlara bunu yapıyoruz. Bunun maksatlı kullanılmasına fırsat vermiyoruz" diye konuştu.

SASKİ’nin 3 yılı

SASKİ Genel Müdürü Dr. Bahattin Yanık ise SASKİ’nin son 3 yılda yaptığı faaliyetler ve devam eden projeleri hakkında bir sunum yaptı. Yanık şu bilgileri verdi:

"Son 3 yılda ekonomik ömrünü tamamlamış mekanik ve elektronik ekipmanların büyük bir kısmını yeniledik. Araç ve makinelerimizi ciddi manada güçlendirdik. Ekiplerimizi vasıflı elamanlarla birlikte takviye ettik. Bugün itibarıyla ekiplerimiz içme suyu olarak günde bin metre uzunluğunda hat yapabilir hale geldi. Kanalizasyon ve yağmur suyu olarak günlük 200 metre imalat yapabilir durumdayız. Mekanik ve elektronik arızalar çok ciddi manada kurumumuzun başını ağrıtırken bu 3 yıl öncesine göre yüzde 50 mertebesinde azaltılmıştır. Bu durum maliyetlerin düşmesini sağlamaktadır. İşletme giderlerinde artış neticesinde 2022 yılında ek bütçe ihtiyacı hasıl oldu. 2022 yılında gelir bütçemiz 1 milyar 36 bin TL olarak öngörüldü. 1 milyar 155 milyon TL olarak ön görülen gider bütçemizde ise 90 milyon TL’lik artış meydana gelmiştir. Bu 90 milyon TL’lik artışın 40 milyon TL’si araç ve iş makinesi alımlarına geri kalan 50 milyon TL ise yatırım ve işletme giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere genel kurumumuza sunulmuştur. Bugün itibarıyla 2022 yılında İller Bankası’nda 143 milyon TL’lik kredi kullandık. Ticari bankadan 10 milyon TL’lik bir kredi kullanımımız gerçekleşti. Toplamda 153 milyon TL’lik kredi kullandık. Buna karşılık 2022 yılının bugün itibarıyla 160 milyon TL’lik İller Bankası’na ve ticari bankalara devirdeyim yaptık. Aşırı bir borçlanma içinde değiliz. 2023 yılında gelir bütçemiz 1 milyar 800 milyon TL olarak hesaplandı. Bunun 1,5 milyon TL’si atık su gelirlerimizde oluşuyor. 300 milyon TL’lik kısmı İller Bankası gelirlerinden karşılanarak gelir bütçemizin 1 milyar 800 milyon TL ulaşmasını öngörüyoruz. Reel gelirimizin 1 milyon 910 milyon TL olmasını ön görüyoruz. Diğer taraftan gider bütçemize baktığımızda gider bütçemiz 2,1 milyar TL olarak tahmin edilmektedir. Gelirimizin 2022 yılına göre artışının temel unsurlarından bir tanesi de son 2,5 yılda yeni 64 bin içme suyu abonesini sisteme kazandırdık. Kaçak oranlarında ciddi anlamada düşüş sağladık. 2019 yılında yüzde 37 olan kayıp kaçak oranı 2022 yılında yüzde 29’a indirildi. Tekkeköy, Canik, İlkadım ve Atakum’da nüfusun büyük bir bölümün yaşadığı bölgede kayıp kaçak oranı ciddi anlamda düşüş eğilimindedir. Ciddi manada makine satın aldık. 18 tane iş makinesi, 16 tane su tankeri, 6 tane vidanjör, 18 tane kamyonet satın aldık.”