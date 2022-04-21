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Başkan Demir: “1 milyon 370 bin kişinin hayatına dokunmak istiyoruz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 1 milyon 370 bin kişinin hayatına dokunmak istediklerini belirterek, “Vizyoner birçok proje ortaya koyuyoruz. Ama önemli olan insana dokunmak. Biz her projede insanı merkeze alıyoruz” dedi.

SAMSUN 21.04.2022, 13:36
Başkan Demir: “1 milyon 370 bin kişinin hayatına dokunmak istiyoruz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 1 milyon 370 bin kişinin hayatına dokunmak istediklerini belirterek, “Vizyoner birçok proje ortaya koyuyoruz. Ama önemli olan insana dokunmak. Biz her projede insanı merkeze alıyoruz” dedi.

Bir radyo programına katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sosyal belediyecilik anlayışından bahsetti. Asıl belediyeciliğin sosyal belediyecilik olduğunu dile getiren Başkan Demir, "Amacımız 1 milyon 370 bin vatandaşımızın tamamının hayatına dokunmak. Sosyal, kültür, sanat, eğitim, spor alanında çalışmalar yürütüyoruz. Sosyal belediyecilik çok geniş bir yelpaze. Özellikle yaşlılarımız. Biz büyüklerimiz sayesinde varız. Biz onları mutlu etmeliyiz. Onların kadrini bilmeliyiz. Yaşlılarımızla ilgili hiçbir çalışmadan geri kalmıyor, maddi kaynakları esirgemiyoruz. Evi temizlenecekse evini temizliyoruz. Tıraş olacaksa onu yapıyoruz. Rahatsızlığı varsa o konu da yardımcı oluyoruz. Yetimlerin tespitini yapıyoruz ve onlarla ilgili çalışma yürütüyoruz. Samsun Büyükşehir Belediyesi varken yetimlerimiz kimsesiz kalamaz. İhtiyaç sahibi olan tüm ailelerin yanındayız. Ramazanda hiçbir haklı talebi geri çevirmedik. Engelliler, öğrenciler kadınlar herkesin hayatına dokunmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

"Vatandaşın gönlüne dokunmak istiyorum"

Belediyeyle vatandaş arasındaki diyaloğu her zaman sıcak tutmaya çalıştığına dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bu nokta da Çözüm Merkezi’nin aktif olarak hizmet verdiğini, halk günü düzenlediklerini, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiklerini anlattı. “Vatandaşın gönlüne dokunmayı istiyorum” diyen Başkan Demir, "Aslında belediye nedir? Kendi insanına hizmet sağlayan mekanizma. Bunun için vatandaşla irtibatta olmak gerekiyor. Diyalogda olmadığınız bir vatandaşla irtibatta olmazsanız ona hizmet üretemezsiniz. Neye ihtiyacı olduğunu tespit edemezsiniz. Bu çok önemli. Biz şimdi her alanda çalışma yapıyoruz. Vizyoner birçok proje ortaya koyuyoruz. Ama önemli olan insana dokunmak. Biz her projede insanı merkeze alıyoruz. İnsanı merkeze aldığınızda insanın tezahürleri hemen karşınıza çıkıyor. İnsanı hedeflemek lafla olmuyor. İnsanı hedeflemeden insanı hedefliyormuş gibi yapamazsınız. İnsanlar samimi olup olmadığınızı çok çabuk anlar. Biz insanımızı seviyoruz, samimiyetle yaklaşıyoruz. Siz insanı merkezinize alırsanız mahalle programlarını buna vesile kılarsınız. Esnaf ziyaretlerini buna vesile kılarsınız. Bir yaşlıyı, çocuğu görünce ona selam verirsiniz. Telefonunuzu 24 saat açık tutar vatandaşa mutlaka cevap verirsiniz. O an açamazsanız gün içinde mutlaka dönersiniz. Bizim medeniyetimizde insanı sevmek var. Biz onun gereğini yerine getiriyoruz. 1 insan bir dünya demektir. Bizim anlayışımız bu” şeklinde konuştu.

Demir, sınava giren öğrencilere başarı diledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlkadım ilçesi Atatürk Ortaokulu’nu ziyaret etti. Beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy ile birlikte sınav öncesi öğrencilerle bir araya gelen Başkan Demir, başarılar diledi. Nasihatlerde bulunan Başkan Mustafa Demir, şunları söyledi:

“Eğitim hayatınız boyunca bilgi dağarcığınızı geliştirmelisiniz. Hangi işi yaparsanız yapın, donanımlı ve bilgili olmalısınız. Moral ve motivasyonunuzu yüksek tutmalısınız. Bugün eğitim hayatınızda aldığınız bilgiler, edindiğiniz tecrübeler, beyninizde ve gönlümüzde birikim oluşturacak. Bol bol kitap okuyun. Merak ettiğiniz şeyleri sorun ve araştırın. Bizler her zaman sizin yanınızdayız. Sizlere iyi bir gelecek bırakmak için samimiyetle, gayretle çalışıyoruz.”

Büyükşehir’den ‘Atatürk ve Çocuk’ sergisi

Samsun Kent Müzesi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çok önemli bir sergi hazırlandı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘Atatürk ve Çocuk’ sergisi bugün itibariyle ziyarete açıldı. Sergide Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yurt gezileri esnasında çocuklarla çekildiği 58 fotoğraf bulunuyor. Ayrıca Atatürk’ün 26 Kasım 1930’da Samsun Lisesi’ndeki tarih dersinde öğrencilerle ilgilendiği anı gösteren fotoğraf ile 1930 yılında Samsun’da İnönü İlkokulu 5’inci sınıf öğrencisi Bahri isimli çocuğun kendisine gönderdiği mektup da yer alıyor.

Serginin 15 gün süreyle ziyarete açık olacağı belirtildi.

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