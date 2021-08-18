Başkan Demir: “1 milyon 350 bin insanımızın hakkını kimseye yedirmem”

Mahalle buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Gidip de 1 milyon 350 bin vatandaşımızın vebalini yüklenecek karakterde değiliz. ‘Yüzü sert’ diyorlar. Sert duruyorum ama sert birisi değilim. Sert olmadığımı benimle oturup konuştuklarında anlıyorlar” dedi.

Mahalle buluşmaları ile sorunları birinci ağızdan dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlkadım ilçesi Duruşehir 2 Sitesi sakinleri ile bir araya geldi. Site sakinlerinin belediye hizmetleri ile ilgili sorularını içtenlikle yanıtlayan Başkan Demir, sorun ve talepleri de tek tek not aldı.

Seçim zamanında verilen sözleri tek tek yerine getirdiklerini vurgulayan Başkan Mustafa Demir, “Şehrimizin birçok problemleri var. O problemleri de giderecek, bugünün ihtiyacı olanları da harmanlayıp gelecek noktasında vizyonu da içine katıp hizmet hareketi içerisindeyiz. Verdiğimiz sözlerde geri adım attığımız ve bu işi yanlış düşünmüşüz dediğimiz bir şey yok. Planlı bir şekilde çalışıyoruz. 2,5 yıl birçok noktada umduğumuzdan da iyi gitti. İlçe belediyelerimiz ile güzel bir uyum yakaladık. İş birliği ile halkımıza hizmet halindeyiz. Meclis toplantılarımız gayet verimli geçiyor. Gözü hizmette olanın kavgaya fırsatı olmuyor. Aklına da hiç gelmiyor. Teşkilatlarımız ve milletvekillerimiz ile gayet uyumlu bir şekilde hareket ediyoruz. Salı ve perşembe günleri randevusuz her konuda benimle konuşabilirsiniz" diye konuştu.

“1 milyon 350 bin insanımızın hakkını kimseye yedirmem” diyen Başkan Demir şunları kaydetti:

“Gidip de 1 milyon 350 bin vatandaşımızın vebalini yüklenecek karakterde değiliz. ‘Yüzü sert’ diyorlar. Sert duruyorum ama sert birisi değilim. Sert olmadığımı benimle oturup konuştuklarında anlıyorlar. Kadromuzu güçlendirdik. Belediye hepimizin. Ben de Samsun’un bir vatandaşıyım. Yarın çoluk çocuğumun, torunumun nasıl bir şehirde yaşaması gerektiği ile ilgili kaygı ediyorum. Belediyeyi de ona göre oluşturmaya çalışıyorum. Kim olursa olsun neresi olursa olsun, nereden bir şikayet varsa bize anında iletin. Bu müthiş bir otokontrol sağlıyor, anında çözüm üretmeyi beraberinde getiriyor. Bir de belediye çalışanlarımızın işini iyi yapıp yapmadığını takip ettiriyor.”