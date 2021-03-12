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Başkan çağrı yaptı, çalışanlar kan vermek için sıraya girdi

Samsun’un Atakum ilçesinde düzenlenen kan bağışı etkinliğinde belediye çalışanları kan vermek için sıraya girdi. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Kızılay’ın pandemi sürecinde kan stoklarında düşüş yaşaması nedeniyle özellikle gençleri kan bağışına davet ederek, “Herkesi bu bilinçle kan vermeye davet ediyorum” dedi.

SAMSUN 12.03.2021, 15:32
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Başkan çağrı yaptı, çalışanlar kan vermek için sıraya girdi

Samsun’un Atakum ilçesinde düzenlenen kan bağışı etkinliğinde belediye çalışanları kan vermek için sıraya girdi. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Kızılay’ın pandemi sürecinde kan stoklarında düşüş yaşaması nedeniyle özellikle gençleri kan bağışına davet ederek, “Herkesi bu bilinçle kan vermeye davet ediyorum” dedi.

Atakum Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi iş birliğiyle Atakum Belediyesi önünde kan verme etkinliği gerçekleştirildi. Belediye önüne konumlanan Kızılay’ın gezici otobüsüne belediye personeli yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, Türk Kızılayı Atakum Şube Başkanı Asım Kurtoğlu, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı. Başkan Deveci, pandemi döneminde kanın daha da önemli bir ihtiyaç haline geldiğini belirterek özellikle tüm gençleri kan bağışında bulunmaya davet etti.

Kan vermek kutsal bir eylem

Kızılay’ın, cumhuriyetin temel kurumlarından bir tanesi olduğunu belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Bu kurum çok önemli bir görev üstleniyor. Kan her dönem ihtiyaç. Ne zaman nasıl ihtiyaç olacağı belli değil, o nedenle sürekli stokların dolu olması gerekiyor. Biz de bugün Atakum Belediyesi olarak, Kızılay ile iş birliği halinde bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Birkaç gündür etkinliği ve kana ihtiyaç olduğunu tüm Samsun’a duyurduk. Hemşerilerimiz geliyorlar, ısıtmasını sağladığımız çadırlarda belgeleri dolduruyorlar. Kızılay’ın sağlık koşullarına uygun aracında kan verilebiliyor. 18-25 yaş arası gençlerimize özel bir çağrı yapmak istiyorum. Gençlerimizin toplumda bu konuda farkındalık oluşturmalarını ve bu ihtiyacı hissetmelerini istiyoruz. Mutlaka Kızılay araçlarını internet ortamından takip ederek kan vermelerini talep ediyorum. Kan vermek hayat kurtarıyor. Bu nedenle yaptığımız iş hem bir kamu hizmeti hem de kutsal bir eylem. Herkesi bu bilinçle kan vermeye davet ediyorum” diye konuştu.

“Acil değil, sürekli ihtiyaç”

Kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu hatırlatan Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, “Bugün sağlık kuruluşlarında tedavi süreçlerinde kan bileşenine ihtiyaç duyan hastalarımız var. Tabii malum 2020 yılı Mart ayından itibaren ülkemizde de Kovid-19 çerçevesinde bir salgın yaşanıyor. Salgın dönemlerinde dahi birtakım kana ihtiyaç duyan sağlık hizmetleri de devam ediyor. Sağlıkta hizmet anlamında kimin ne zaman nerede ne kadar kana ihtiyacı olacağını bilemiyoruz. Ama biliyoruz ki her daim birilerinin kana ihtiyacı var. Salgın anlarında dahi, kan hizmetleri devam eden bir faaliyet. Bu anlamda da Kızılay olarak şunu söylüyoruz ‘Kan acil değil sürekli ihtiyaç’. Bu ihtiyacın karşılanabilmesinin de yegane yolu kanın tek kaynağı olan insan. Bağış yapan birileri olacak ki, ihtiyaç esnasında biz Kızılay olarak ihtiyaç duyulan kan bileşenlerini tedarik edelim. Bu anlamda da bugün Atakum Belediyesi’nin öncülüğü ve ev sahipliğinde Atakum ilçemizde bir farkındalık ve bir kan bağışı faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Biz öncelikle Atakum Belediye Başkanımız Av. Cemil Deveci’ye ve tüm Atakum Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Amaç burada bir farkındalık oluşturmak. Kan ihtiyacının bu süreçte dahi devam ettiğini halkımızla paylaşıp, onların uygun vakitlerinde Kızılay’ın kan bağış noktalarına giderek kan bağışı yapmalarını istemek. Bu anlamda da 18-65 yaş aralığında Atakum ilçemizde ikamet eden tüm vatandaşlarımızı uygun olduğu vakitlerde kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımız Kızılay’ın ’kanver.org’ sitesine girerek, kendilerinin uygun olduğu tarihlerde uygun gördükleri noktalara ilişkin kendilerine bir randevu oluşturabilirler. Randevulu bir şekilde gidip kan bağış noktasında bağışı gerçekleştirebilirler. Malum sokağa çıkma kısıtlamaları oluyor. Kan bağışında bulunmak sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamı dışında kalıyor. Eğer bağış yapmak isteyen vatandaşlarımız kendisine randevu oluşturursa, telefonuna gelen randevu mesajını kısıtlama kontrol noktalarındaki görevli arkadaşlara gösterdiğinde herhangi bir engelle karşılaşmadan bağış noktasına gidip bağışını gerçekleştirebilir. 18-25 yaş aralığında özellikle genç kardeşlerimize yönelik, kan bağışında bulunmak hiç tanımadığınız bir insanın hayatının kurtulmasına vesile olmak çok önemli bir nokta. Bunu bir vatandaşlık gereği ve sorumluluğu olarak görüyoruz. Bu anlamda özellikle genç arkadaşlarımızı uygun oldukları vakitlerde kan bağışında bulunmaya, hiç bağış yapmamışlarsa bu sorumluluk çerçevesinde bağışta bulunmaya ve bunu düzenli hale getirmeye davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.

“15 dakika ayırarak hayat kurtarmak mümkün”

Atakum Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Personeli Hemşire Fatma Baradaranhosseini ise, “Bugün Kızılay iş birliğiyle kan vermenin hem sağlığımız hem de hastalara yardımcı olabilmemiz için önemini vurgulamak istedik. Kan vermek aynı zamanda toplumun görevlerinden birisi. Şu an belediye personelimiz kan vermeye yoğun bir ilgi gösteriyor. Halkımızın da kan vermeye ilgi göstererek toplumsal olan bu görevini yerine getirmesini temenni ediyoruz. Kana, bu pandemi döneminde çok ihtiyacımız var. Normal zaman diliminde de ameliyat olan hastalar, kanser hastaları ve çocuklarımız için kan toplanması gerekiyor. Kızılay aracımız bugün Atakum Belediyesi önünde ama diğer zamanlarda kendi belirledikleri noktalarda oluyorlar. Kan vermek ortalama 15 dakika kadar sürüyor. O nedenle herkesin 15 dakika ayırarak bir hayatı kurtarması mümkün” ifadelerini kullandı.

“Pandemide kan stokları eridi”

Türk Kızılayı Atakum Şube Başkanı Asım Kurtoğlu da Atakum sınırları içinde bölgenin en büyük tıp fakültesi olan Ondokuz Mayıs Tıp Fakültesi ile özel hastanelerin olduğunu belirterek, “Bu iki hastane çok yoğun çalışıyor. Bunların kan ihtiyacı çok çok fazla. Atakumlular bu konuda çok fedakarca çalışıyorlar. Kızılay’a destek veriyorlar ama farkındalığın biraz daha artırarak kan bağışını hızlandırmamız lazım. İnanın, bazen öyle zor duruma düşüyoruz ki, acil kan aranıyor bazı kan grupları bilirsiniz takdir edersiniz ki çok az bulunur. Bu denli yoğun çalışmamıza rağmen, pandemiden de dolayı Kızılay’ın stokları eridi. Zor durumda kalıyoruz. Kişileri özel telefonlarla arayıp kan bağışı yapmaları konusunda teşvik ediyoruz ama bu yeterli değil, farkındalığı biraz daha artırmalıyız. Çünkü kan parayla satılmıyor. Herhangi bir fabrikada üretilmiyor. Muhakkak fedakar, kadirşinas halkımızın bağışlarıyla bu ihtiyacı karşılıyoruz. ‘Bugün ben kan verirsem yarın kanı kolaylıkla bulabilirim ama bugün vermezsem bu farkındalığın farkına varmazsam yarın ben de muhtaç olduğumda, zor duruma düşerim’ anlayışı içerisinde halkımızın hareket etmesi lazım. Atakum, gerçekten halkıyla birlikte bu konuda duyarlı ama biraz daha duyarlı olmalarını bize destek vermelerini canı gönülden istiyoruz. Bugün burada Atakum Belediyemiz, sayın Başkanım nezdinde tüm personelini yetkililerini kutlarım. Bize ciddi şekilde destek veriyorlar. Bugün de bu kampanyayı düzenlediler. Bize paydaş oldular. Onlara da huzurlarınızda ayrıca teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
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