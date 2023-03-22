Başkan Ali Kılıç’tan başarılı sporculara ödül

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Samsun’da düzenlenen okullararası güreş müsabakalarında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Samsun’da Yaşar Doğu Spor Salonu’nda düzenlenen okullararası güreş turnuvasında dereceye giren Termeli öğrenciler ve antrenörleri, Belediye Başkanı Ali Kılıç tarafından altınla ödüllendirildi. Dereceye giren sporcular Furkan Alpaslan, Yusuf Dursun Acar, Bulut Molo ve antrenörleri Necdet Akman’ı belediyede ağırlayan Başkan Kılıç, "Samsun’da gerçekleştiren müsabakalarda dereceye girerek, ilçemizi ve bizleri gururlandıran sporcularımız ve hocalarını tebrik ediyorum. Daha büyük başarılara imza atacaklarına gönülden inanıyorum. Biz bu gençlerimizle gurur duyuyoruz. İnşallah bugün olduğu gibi gelecekte de bu alanda daha büyük hedefler koyarak hep birlikte başarılar elde etmeye devam edecekler. Biz de Terme Belediyesi olarak gençlerimize ve sporcularımıza her zaman elimizden gelen desteği vermeyi sürdüreceğiz" dedi.