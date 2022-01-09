’Basın Emek Ödülleri’ sahiplerini buldu

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen "Basın Emek Ödülleri" gecesinde İhlas Haber Ajansı(İHA) 4 ödülün sahibi oldu.

Bir düğün salonunda yapılan programda meslekte 40 yılını dolduran gazeteciler ile ajans ve yerel gazetelerde Kovid-19 sürecinde sahada çalışanlara "Basın Emek Ödülü" verildi.

İhlas Haber Ajansı’na takdim edilen ödülü Samsun Bölge Müdürü Salih Kasım kabul etti. İHA muhabirleri Muammer Ay ve Furkan Abrek Ünal da pandemi döneminde saha yaptıkları görev nedeniyle ödüle layık görüldü. Ayrıca eski İHA Samsun Bölge Müdürü Ali Yılmaz Ergen’e de meslekteki 40. yılı nedeniyle ödül verildi. Gecede toplam 47 ödül dağıtıldı.

Geçen hafta vefat eden gazeteci Hakan Çelikbaş için verilen ödül, eşi Emine ve oğlu Berdan Çelikbaş’a takdim edildi. Acılı aile duygusal anlar yaşadı.

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, “Özverili bir şekilde çalışan, gecesini gündüzüne katıp, hiçbir zaman mesleğinden taviz vermeyen bütün gazeteci dostlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” dedi.

Dim: "Oda benzeri yapı elde etmemiz lazım"

Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim ise, "Eğer bizler bir baro benzeri, İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası benzeri kanuni bir yapı, yani kanunla kurulan bir örgütlenme biçimini elde edebilirsek o zaman daha farklı şekilde sorunlarımızı çözebiliriz" diye konuştu.

Programa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Esnaf Odaları Birliği Başkanı Eyüp Güler, Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Aydın, siyasi parti, meslek odaları ile sendika temsilcileri ile kentteki gazeteciler katıldı.