Başhekimden hastalara moral

Samsun Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, serviste yatarak tedavi gören hastaları ve personelini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, “Yatan hastaları ziyaret ederek yeni yıla hastanede girecek olan hastalarımızın ve hastane personelimizin yanında olmaya çalıştık. 2022 yılını hastanemizde sevdiklerinden uzakta karşılayan hastalarımıza bir nebze de olsa aile sıcaklığı yaşatmak istedik. Hepimizin gelecekle ilgili hayalleri ve planları var. Bunların gerçekleşmesindeki en önemli unsur sağlığımıza değer vermek ve onu korumaktır. 2022 yılında hastane olarak birinci hedefimiz özveri ile çalışarak hastalarımıza şifa dağıtmaya devam etmektir. İkinci hedefimiz ise hastanemizde hastalarımızın her türlü teşhis ve tedavilerini zorlanmadan yaptırabilecekleri işlevsel özelliğini sürdürmektir. Hem çalışanlarımızın hem vatandaşlarımızın memnuniyetini yeni yılda da artırırken, eksiklerimizi tamamlamaya ve yeniliklerle sorunlara çözümler bulmaya devam edeceğiz. Sevinçleriyle, hüzünleriyle bir yılı daha geride bırakırken, yeni umutlar ve beklentilerle yeni bir yıla girmenin heyecanını ve sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Bu düşüncelerle; yeni yılın çalışanlarımıza, hastalarımıza ve tüm halkımıza sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederim" dedi.