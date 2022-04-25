Başhekim Domaç: "Sağlık ordumuzun her ferdi bizim için çok kıymetli"

Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaidddin Domaç, "Sağlık çalışanları olarak büyük bir aileyiz. Hasta ve hasta yakınlarımız da bu ailenin birer parçasıdır. Sağlık ordumuzun her ferdi bizim için çok kıymetli" dedi.

Samsun Bafra Devlet Hastanesinde nöbetçi sağlık çalışanları, refakatçılar ve hastane yönetimi iftarda bir araya geldi. Ramazan ayının barışın kardeşliğin en yoğun yaşandığı Müslümanlar için çok kutsal bir ay olduğunu belirten Başhekim Uzm. Dr. Alaidddin Domaç, "Birlik, beraberlik ve dayanışmanın pekiştiği, rahmet ve bereketiyle gönüllere huzur veren bu kutsal günlerin dünyaya ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Biz sağlık çalışanları olarak büyük bir aileyiz. Hasta ve hasta yakınlarımız da bu ailenin birer parçasıdır. Sağlık ordumuzun her ferdi bizim için çok kıymetli. Birlik ve beraberliğin ne kadar önemli değerler olduğunu böylesi anlamlı günlerde daha net bir şekilde görüyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarıma gayret ve çalışmalarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İftar yemeğinin ardından hastane yönetimi servislerdeki nöbetçi sağlık çalışanlarını ziyaret etti ve yatan hastalara ’geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu.