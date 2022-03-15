Başarılı sporcuya kaymakam ve başkandan destek

Türkiye Oryantiring Federasyonu’nca düzenlenen "Alanya 2. Kademe Oryantiring Yarışması"nda kendi kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan Emirhan Sevinç, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i ziyaret etti.

Emirhan Sevinç, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ile birlikte ilk olarak Kaymakam Cengiz Nayman’ın konuğu oldu. Genç sporcu Sevinç, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman’a oryantiring sporu ve şampiyona hakkında bilgiler verdi.

Kaymakam Nayman ise Sevinç’i tebrik ederek, “Başarılarının devamını diliyorum. Aldığın bu başarı ile yaşıtların ve sende küçük sporsever gençlerimize iyi bir örnek teşkil ettin. Havza Kaymakamlığı olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız” dedi.

“İlçemiz adına gurur veren bir başarı"

Uzun ve Sevinç daha sonra Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i makamında ziyaret etti. Başkan Özdemir de genç sporcuyu tebrik ederek, “İlçemiz adına gurur veren bir başarı. Bizler de gücümüz yettiğince sporcu kardeşlerimize destek olmak için çalışıyoruz. Başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ise Havza’nın sportif başarı için potansiyeli yüksek bir ilçe olduğunu belirterek, “Gençlerimizi sportif olarak daha ileriye taşımak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızda bize her zaman destek olan Havza Kaymakamlığımıza ve Havza Belediyemize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt ve spor uzmanı Ali Şerif Akkaya hazır bulundu.