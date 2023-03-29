Bankta uyuyan ’Red Kit’i yanına yatan sokak köpekleri korudu

Samsun’da halk arasında "Red Kit" lakabıyla tanının bir kişi, bank üstünde uyuya kaldı. Uyuya kalan Red Kit’i yanına uzanan sokak köpekleri korudu.

Ağzından düşürmediği sigara ve fiziksel görüntüsü nedeniyle Samsun’da "Red Kit" lakabıyla tanınan bir kişi, Samsun Cumhuriyet Meydanı civarında yaptığı ilginç hareketlerle tanınıyor. Aldığı alkolün etkisi ile garip hareketlerde bulunan, elindeki pırasa sapıyla sıkışan trafiğe yön vererek yolu açmaya çalışan Red Kit, bu sefer de yorgun düşerek bir bankta uyuya kaldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda bir bankta uzanan Red Kit, ayağındaki ayakkabıları çıkarıp, başının altına yastık yaptı. Soğuk havada uyuya kalan Red Kit’in yanına 2 sokak köpeği uzandı. Sokak köpekleri, uyuya kalan Red Kit’i korurken, yanına da kimseyi yaklaştırmadı.

Birkaç saat boyunca bankta yatan Red Kit, yağmurun başlamasıyla birlikte yattığı yerden kalkarak, sokak köpekleri ile birlikte buradan uzaklaştı.