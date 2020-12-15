“Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi” tanıtıldı

Samsun TSO tarafından, TOBB ve Ziraat Bankası güç birliğiyle, kurumsal kartla tedarikçi finansmanı ödemeleri kolaylaştırmak amacıyla uygulamaya alınan, “Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi” ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), geçen gün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın katılımıyla protokolü imzalanan, “Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi” ile ilgili video konferans aracılığıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Moderatörlüğünü yaptığı tanıtım toplantısının açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, TOBB ve Ziraat Bankası arasında imzalanan projenin, ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkânı sağlayacağını söyledi.

Güven ortamını sağlayacak bir sistem

Projenin, tedarik zincirinin işleyişini ve devamlılığını kolaylaştıracağını belirten Murzioğlu, “Üretim ve ticaret zincirinin tüm halkalarını destekleyen alıcı ve satıcı arasında büyük bir tedarik zinciri oluşturarak kurumsal kart vasıtasıyla özel fiyatlama ve vade avantajıyla finansmanın akışını öngörülebilir hale getiren bir sistemi TOBB ve Ziraat Bankası güç birliği yaparak uygulamaya aldı. Perşembe günü lansmanının yapıldığı Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi tanıtım toplantısının hemen akabinde, özellikle finansman akışına verdiği destek nedeniyle üyelerimizin daha fazla bilgi sahibi olmasını arzu ederek bu webinarı düzenleme ihtiyacı hissettik. Hem özel fiyatlama, hem vade ve belki de en önemlisi güven ortamının sağlanacağı bu sistemle finansman akışı konusunda doğru bir planlama yapılarak ekonomik faaliyetlerin devamlılığına destek sağlanacaktır. Nefes Kredisi gibi finansmanda bir kez daha inovasyon sağlayan bu uygulamaya emeği geçen başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanım Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Sayın Hüseyin Aydın’a teşekkürü borç biliyorum. Benzer uygulamaların artması ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Ardından ise Ziraat Bankası Bölge Yöneticisi Uğur Akdeniz, proje ile ilgili sunum yaparak, katılımcıların sorularını cevaplandırdı.