‘Bana Türkünü Söyle’ yarışmasında final heyecanı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Bana Türkünü Söyle’ ses yarışmasında finale kalan 14 kişi sosyal medya üzerinden halk oylamasına katılacak. Jüri değerlendirme puanlamasının da eklenmesiyle birlikte yarışmanın birincisi 29 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Bana Türkünü Söyle’ ses yarışmasında heyecan sürüyor. Başvuruları, Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi tarafından alınan yarışmacıların ön değerlendirmesi yapıldı. Yarışmanın düzenleme kurulu tarafından gerçekleştirilen ön değerlendirmenin ardından finale kalan 14 kişi belli oldu.

İkinci aşaması olan halk oylaması için performans videolarının çekimi Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde yapıldı. Tüm yarışmacıların pandemi tedbirleri kapsamında sanatlarını sergilediği çekimler, büyük bir heyecan içerisinde geçti. Halk oylaması, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Youtube hesabı üzerinden olacak. Bu hesaba yüklenecek olan yarışmacı videolarının beğeni sayısı ve jüri değerlendirmesi sonucu birinci belirlenecek. 14 Aralık 2020 tarihinden itibaren yayında olacak olan videolar, 17 Ocak 2021 tarihine kadar yayında kalacak.

Yarışmanın finali 29 Ocak 2021 tarihinde canlı yayın ile birlikte Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde online olarak yapılacak.

Finalde Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Dr. Murat Salim Tokaç, MAKÜ Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. Zeki Naçakcı Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Uslu, Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, Müzik Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Güray, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serhat Yener, Atatürk Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdürü Doç. Dr. İsmail Hakkı Gerçek, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Can Pelikoğlu Saner Müzik Yapım Şirketi Genel Müdürü ve Anadolu Ateşi Müzik Aranjörü Taner Demiralp jüri olarak yer alacak.