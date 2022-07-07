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Balkondan düşen kadın yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde 2. kattaki balkondan düşen kadın yaralandı.

SAMSUN 07.07.2022, 13:05
Balkondan düşen kadın yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde 2. kattaki balkondan düşen kadın yaralandı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Esentepe Sokak’ta meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Hamide Aydın, 2. kattaki balkonun duvarının yıkılması üzerine yere düştü. Yaralanan kadın olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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