Balkan Türkleri dayanışma gecesinde buluştu

SAMSUN (İHA) – Samsun Balkan Türkleri Derneği tarafından 18’incisi düzenlenen Geleneksel Dayanışma Gecesi, Balkan yöresi kültür ve folklorunun sunulduğu gösterilerle şölen havasında gerçekleştirildi.

Samsun Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneği tarafından Derebahçe Sosyal Tesisleri’nde geleneksel dayanışma, yardımlaşma ve kaynaşma gecesi düzenlendi. Balkan yöresi türküleri ve halk oyunlarının sergilendiği geceye mübadil dernek başkanları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile misafirlerin yoğun katılımı oldu.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı İbrahim Özdemir, “Derneğimizin düzenlediği 18. Dayanışma Gecesi’ne hepiniz hoş geldiniz. Derneğimiz Balkanlar’dan Anadolu’ya zorunlu göç eden atalarımızın getirdiği örf, adet, gelenek ve görenekleri nesilden nesile doğru bir şekilde aktarmayı amaçlamaktadır. 1987 yılından günümüze yani 35 yıldır faaliyetlerini sürdürmektedir. Yaklaşık bin 300 adet üyemiz bulunmaktadır. Bütün etkinliklerimiz dernek binamızda yapılmaktadır. Bizler Lozan Antlaşması ile Yunanistan ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan mübadele sözleşmesi ile zorunlu göçe tabi tutulmuş, adı mübadil olan Balkan Türklerinin torunlarıyız. Balkanlar’dan zorunlu göç eden atalarımızın gelenek ve göreneklerini nesilden nesile aktarmak için bu geceyle birlikte katkı sağlamak istiyoruz. Bu anlamda yeniden hayata tutunan Anadolu’da yeniden hayata tutunmamızı sağlayan atalarımıza ve tabii ki ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e büyük bir minnet borçluyuz” dedi.

Geceye katılanlar arasında yer alan ve derneğin bir üyesi olmaktan gurur duyduğunu belirten Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ise, “Ben de üyesi ve bir ferdi olmaktan gurur duyduğum bu topluluğun her organizasyonunda gücümüzün yettiği kadar yanında olmayı bir görev biliyorum. Bu kadar güzel bir tabiri herhalde bir başka millet, bir başka topluluk almamıştır: Evladı-ı Fatihan. Vatanımızın egemenliği altına aldığı bütün topraklara, Anadolu’nun her karışından emin millet güvenilir millet diye götürdükleri mübadillerle, mübadelenin bu güzel gecesinde birlikte olmak apayrı bir onur ve gururdur” diye konuştu.

Balkan Türkleri arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendiren gece eğlenceli dakikalar yaşattı. Derneğin kuruluşunun 35. yıl dönümü vesilesiyle 10. Yıl Marşı eşliğinde tüm protokol üyelerinin katılımıyla pasta kesildi. Ardından ses sanatçısı Cüneyt Şentürk Balkan ezgileriyle sahne aldı. Program, davul zurna eşliğinde mübadil oyunları ile son buldu.