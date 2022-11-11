Balkan Türkleri Atatürk’ü dualarla andı

Samsun Balkan Türkleri Derneği, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84’üncü yıl dönümü vesilesiyle dernek binasında Kur’an-ı Kerim okuttu.

Samsun Balkan Türkleri Derneği, Atatürk’ün vefat yıl dönümü vesilesiyle dernek binasında dua programı düzenledi. Programda; Atatürk, silah arkadaşları ve vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler dualarla yâd etti. Ardından düzenlenen söyleşi ile Atatürk anlatıldı.

10 Kasım dua programı Dernek Başkanı İbrahim Özdemir’in günün anlam ve önemini anlatan selamlama konuşmasıyla başladı. Ardından dernek üyesi Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Emin Demir ve Osman Göler, Atatürk’ün ruhu için Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti. Akabinde Prof. Dr. Nedim İpek tarafından Atatürk konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Programla ilgili açıklama yapan Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı İbrahim Özdemir, "Üç tarafı denizlerle, dört tarafı düşmanlarla çevrili bu cennet vatanı bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin seneidevriyesinde dualarla anmak için böyle bir program tertip ettik. Her yıl 10 Kasım’da çeşitli aktiviteler ve dua programları ile Atamızı yâd ediyoruz. Bu akşam düzenlediğimiz programla da başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha dualarla andık” dedi.