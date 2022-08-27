Balıkçılar denize açılmaya hazır

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde, av yasağının bitmesine sayılı günler kala balıkçılar hazırlıklarını tamamladı.

Dereköy Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Şevket Keşkekçi, ”Balıkçılarımız 6 aydır bu günü bekliyor. Sezonunun açılmasına kısa bir süre kaldı. Dereköy Limanı’nda 180 adet balıkçı teknelerimizde bütün hazırlıklar tamamlandı. Yasağın kalkmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız balıkçılara 20 yıldır ÖTV’siz mazot desteği verdi. Bunun devam etmesini istiyoruz. İndirimli mazot demek tüketiciye ucuz balık yedirmek demektir. Bu yıl denizlerde palamut, hamsi, istavrit ve lüfer bol miktarda görünüyor" dedi.

19 Mayıs Tarım ve Orman İlçe Müdürü Galip Baykal da balıkçıları ziyaret ederek yeni sezonun hayırlı uğurlu olmasını diledi.