Balıkçıdan 35 kilo balık çalan şüpheli yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde bir balıkçıdan çeşitli cins 35 kilo balık çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 5 gün önce meydana gelen olayda, Büyük Pazar Yerinde bulunan bir balıkçıdan bin 500 lira değerinde 35 kilo balık çalındı. Olay yerinde inceleme yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelinin kimliğini belirledi. Kimliği belirlenen A.O., Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sedde Yolunda yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.