Bakanı Soylu, Samsunlu heyeti kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsunlu heyeti kabul etti.

AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ve bazı ilçe belediye başkanlarından oluşan heyet, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Bakan Soylu’ya ilçede devam eden hükümet konağı ve kaymakamlık lojmanı yatırımları için teşekkür ederek ilçede yapılması planlanan yatırımları görüşerek görüş alışverişinde bulundular. Ziyaretin sonunda Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hediye takdim etti.

Ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Ziyarette Türkiye Yüzyılı vizyonumuz kapsamında ilçemize yapılması planlanan yatırımlar hakkında bakanımız ile görüş alışverişinde bulunduk ve kendisine ilçemizde devam eden hükümet konağı ve kaymakamlık lojmanı yatırımları için teşekkür imkanı bulduk. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya kabulleri, ilgisi ve taleplerimize verdiği destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.