Bakan Varank’ın Samsun programı belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Samsun programı belli oldu. Bakan Varank “10 Adet Ultra Hızlı Şarj Özellikli Otobüs ve Şarj Sistemi Projesi” protokolü imza töreni ile Havza Mekanik Otopark inşaatı temel atma törenine katılacak, ziyaret ve incelemelerde bulunacak.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Havza’da yapılmakta olan Mekanik Katlı Otoparkın temelini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın atacağını belirtti. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yaptığı açıklamada bir dizi gezi, inceleme ve temel atma töreni için Samsun’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Havza’da Mekanik Katlı Otoparkın temelini atacağını belirterek, “Yarın saat 10.00’da Sayın Bakanımızın katılımları ile Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçemizde yapılmakta olan Mekanik Katlı Otoparkın temel atma töreni gerçekleşecek. İnşaat sahasında düzenlenecek temel atma törenine tüm halkımızı davet ederim. Böylesi önemli bir yatırımı ilçemize kazandıran Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın 16 Temmuz Cuma Samsun programı ise şöyle:

10.00- Havza Mekanik Otopark İnşaatı Temel Atma Töreni

11.00- Havza Bekdiğin Organize Sanayi Bölgesi sahasında inceleme

14.00- Samsun Valiliği ziyareti

14.30- “10 Adet Ultra Hızlı Şarj Özellikli Otobüs ve Şarj Sistemi Projesi”

Protokolü İmza Töreni

16.15- Samsun Büyükşehir Belediyesi ziyareti

17.00- AK Parti İl Başkanlığı ziyareti