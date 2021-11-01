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Bafra’ya sıkıştırılmış beton yol

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “İlçemize kazandırdığımız beton santralimiz sayesinde ekonomik ömrü diğerlerine kıyasla oldukça uzun olan sıkıştırılmış beton yol yapımına devam ediyoruz” dedi.

SAMSUN 01.11.2021, 17:16
Bafra’ya sıkıştırılmış beton yol

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “İlçemize kazandırdığımız beton santralimiz sayesinde ekonomik ömrü diğerlerine kıyasla oldukça uzun olan sıkıştırılmış beton yol yapımına devam ediyoruz” dedi.

Bafra Belediyesi, sıkıştırılmış beton (SSB) yol yapımına, belirlenen program dâhilinde devam ediyor. Bafra Belediyesi, Türkiye’nin en büyük ovalarından birine sahip olan ilçede tarım arazilerinin fazla olması ve yüksek tonajlı araç trafiğinin yoğun olması nedeniyle beton yol yapımına ağırlık verdi.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce Karpuzlu ve Karıncak Mahallelerindeki sıkıştırılmış beton yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda, “Günümüz modern ulaştırma politikalarında yol kalitesi, günü kurtarmak değil geleceğe yatırım olmalıdır. Ağır taşıt trafiğinin ve mevsimsel değişikliklerin çok olduğu ülkemizde, dayanıklılık ve uzun ömür özellikleri ile beton yollar çok önemli bir seçenek olarak ön plana çıkıyor. Bu gerçek ışığında ilçemize kazandırdığımız beton santralimiz sayesinde ekonomik ömrü diğerlerine kıyasla oldukça uzun olan sıkıştırılmış beton yol yapımına devam ediyoruz. Sıkıştırılmış beton yol, asfalta göre daha ekonomik ve uzun ömürlü olması, bugün yapılıp yarın trafiğe açılabilmesi, özel makine gerektirmemesi, artı maliyet gerektirmemesi ve çalışmalarda mevsimsel sorun yaşanmaması gibi oldukça fazla avantajı bünyesinde barındırıyor. Bölgemizde sıkıştırılmış beton yol hizmetini hayata geçiren ilk belediyelerden biriyiz. Kendi üretimimiz olan bu sistemle tasarrufun yanında, oldukça uzun sürecek yol konforu da sağlıyoruz. 139 mahallesi ile geniş bir hizmet ağına sahip olan belediyemiz, halkımızın rahat ve güvenli ulaşım yapabilmeleri amacıyla bu çalışmalara önümüzdeki süreçte de devam edecek” dedi.

Başkan Kılıç, hem üretim hem tasarruf hem de hizmet kalitesini arttırmak amacıyla faaliyete geçirilen beton santralinde AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile incelemede bulundu.

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