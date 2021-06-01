Bafra’nın göğsünü kabarttılar

Bafra Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Türkiye genelinde elde ettiği başarılar ile Bafra’nın göğsünü kabartmaya devam ediyor.

Bafra Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Bilge Alev’in Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) seçkin sporcuları arasında yer almaya hak kazanmasının ardından, kulübünün veteran sporcusu Ayhan Kalkan başarıları ile adından söz ettirdi.

Türkiye Avcılık ve Atıcılık faaliyetleri programın da yer alan Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Kupası Trap_Skeet yarışması 28-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında Mersin’in Erdemli Poligonu’nda yapıldı. Bafra Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün lisanslı veteran sporcusu Ayhan Kalkan büyük bir başarıya imza attı. Veteran branşında mücadele eden Ayhan Kalkan en iyi 6 sporcu arasına girerek final atma şansını elde etti. Final atışları sonucunda müsabakayı bir plak farkla 4. sırada tamamlayarak tüm kesimlerin gurur kaynağı oldu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç,

“Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi seçkin sporcuları arasında girmeye hak kazanan sporcumuz Bilge Alev’den sonra veteran sporcumuz Ayhan Kalkan da Baframızın göğsünü kabartı. Başta Ayhan kardeşim olmak üzere emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Ayrıca bu yarışmada, Bafra Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübümüzün atıcılık hocası Murat Gürsel’in oğlu Ali Haşim Gürsel de gençler kategorisinde finale kalarak Türkiye 2.liğini elde etti. Kendisini ve değerli hocamız Murat Gürsel’i başarılarından dolayı kutluyorum” dedi.