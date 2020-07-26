Bafralı şehitler dualarla anıldı
BAFRALI ŞEHİTLER MUHAMMED ÖNDER VE KAYHAN ÇİZMECİ ŞEHADETLERİNİN YIL DÖNÜMÜNDE KABİRLERİ BAŞINDA DUALARLA ANILDI.
Samsun’un Bafra ilçesinde şehit Muhammed Önder ve Kayhan Çizmeci, şehadetlerinin yıl dönümünde kabirleri başında dualarla anıldı.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde konuşlu bulunan Dağ ve Komando Tabur Komutanlığında vatani görevini ifa ederken terhisine 2 gün kala Yüksekova ilçesi Kısıklı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan silahlı çatışma sonucu şehit olan Jandarma Komando Er Muhammed Önder şehadetinin 26. yılında Bafra’nın Ortadurak Mahallesi’ndeki kabrinin başında, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde konuşlu bulunan Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevini ifa ederken terör örgütü mensupları ile çıkan silahlı çatışma sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kayhan Çizmeci de şehadetinin 25. yılında Bafra Şehitliği’ndeki kabri başında dualarla anıldı. Şehitleri anma törenine Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube 2. Başkanı Gazi Hakan Keser, yönetim kurulu üyeleri ve şehidin yakınları katıldı. Vakfın fahri imamı Bülbül Hoca’nın okuduğu Yasin-i Şerif ’in ardından program dua ile sona erdi.
|İmsak
|04:00
|Güneş
|05:48
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:12
|Akşam
|20:34
|Yatsı
|22:14
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Göztepe
|34
|42
|11. Kasımpaşa
|33
|40
|12. Konyaspor
|34
|36
|13. Gençlerbirliği
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Ankaragücü
|34
|32
|18. Kayserispor
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|37
|96
|2. Man City
|37
|78
|3. M. United
|37
|63
|4. Chelsea
|37
|63
|5. Leicester City
|37
|62
|6. Wolverhampton
|37
|59
|7. Tottenham
|37
|58
|8. Sheffield United
|37
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|37
|53
|11. Everton
|37
|49
|12. Southampton
|37
|49
|13. Newcastle
|37
|44
|14. Crystal Palace
|37
|42
|15. West Ham
|37
|38
|16. Brighton
|37
|38
|17. Aston Villa
|37
|34
|18. Watford
|37
|34
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25