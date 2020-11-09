Bafra’dan İzmir’e yardım eli

Bafra Belediyesi, İzmir’de meydana gelen deprem nedeniyle ’Gün birlik olma günüdür’ diyerek afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yardım kampanyası başlattı.

İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde zarar gören vatandaşlar için başlatılan kampanyada deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yardım kolisi ve yeni battaniye yardım kampanyası başlatan Bafra Belediyesi, vatandaşların 14 Kasım Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar kampanyaya katılabileceğini açıkladı. Yardımlar Bafra Belediyesi Aşevi’nde kabul edilecek. Yardım kampanyasında toplanan gıda kolisi ve yeni battaniyeler Bafra Belediyesi tarafından deprem bölgesine ulaştırılacak.

"Tüm kalbimiz ve gücümüzle İzmir’in yanındayız" diyen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “İzmir’de meydana gelen deprem tüm Türkiye’de olduğu gibi Bafra’da da derin üzüntüye sebep oldu. Depremin yaralarının dayanışarak hep birlikte saracağız. Bafra Belediyesi olarak bizlerde depremzedelerimize ulaştırılmak üzere gıda kolisi ve yeni battaniye kampanyası başlattık. Cumartesi gününe kadar devam edecek kampanyamıza kadirşinas Bafralı hemşehrilerimizin yine yoğun ilgi göstereceğinden şüphem yok. Meydana gelen depremin ardından hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.