Bafra’da yer altı çöp konteyneri dönemi başlıyor

Samsun Bafra Belediyesi, ilçede bir ilk olarak yer altı çöp konteyneri sistemini hayata geçiriyor.

Başlangıç olarak Bafra’da 10 farklı noktada uygulanacak yer altı çöp konteyneri sisteminde aralarında Atatürk Bulvarı ve Musa Cevher Dudayev Caddesi’nin de bulunduğu Mevlana, Emirefendi Hacınabi, Kemalpaşa ve İshaklı Mahallelerinde 5 noktaya yerleştirme işlemi tamamlandı.

İlçenin cadde ve sokaklarında kent estetiğine uygun hijyenik yeni çöp konteynerleri ile Bafra’ya uygun bir yapı oluşturarak modern şehirciliğe uygun çözümler üretmeye devam ettiklerini belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Geçmişte özellikle ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında yaptığımız çalışmalardan dolayı sıfır atık belgesi olan belediyelerden biriyiz. Bu kapsamda çalışmalarımız sürüyor. Şehrimizde uzun zamandır çöp konteynerleri ile ilgili sorunlar yaşamaktayız. Gerek çevreye yaydığı koku gerekse etrafındaki kirlilik ile mücadele etmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan özellikle çöp konusunda aldığımız şikâyet ve önerilerin ardından ‘yeraltı çöp konteynerleri’ sistemini ilçemize kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Yeraltı çöp konteynerleri sistemini daha temiz ve yaşanılabilir bir kent dokusu oluşturulması adına atılan en büyük adımlardan biri olarak görüyoruz. İlçemizde bir ilk olarak uygulamaya başlattığımız bu yeni sistem, estetik ve modern bir şehir mobilyası görüntüsü yanında rahat kullanım olanağı sağlayacak. Yeni sistemde modern toplama araçları ile operatör, araçtan inmeden emniyetli bir şekilde konteyner boşaltması yapabilirken zamandan da büyük tasarruf edilmesi öngörülüyor. Yeni nesil çöp konteynerleri; çevre güvenliği, temizliği, halk sağlığı ve belediyemizin iş gücü açısından büyük avantaj sağlayacak. Yer altı ve yer üstü konteynerleri, özel vinçli kamyonlarla uzaktan kumanda sistemi ile tek bir kişi tarafından el değmeden boşaltıldıktan sonra, özel yıkama aracı ile iç yıkamaları yapılıyor. Modern donanımı ile konteynerlerin içini ve dışını temizleyen çevre dostu araç, pis suyu kendi haznesinde barındırarak çevreye kötü koku salgılanmasını engelliyor. Konteynerlerin temizliğinde, doğaya zarar vermeyen bakteri önleyici, kir sökücü ve koku giderici temizlik malzemeleri kullanılıyor. Böylece konteynerlerin temizliği yerinde, hızlı, ekonomik ve etkin bir biçimde sağlanırken, görüntü kirliliği, kötü koku, larva ve sinek oluşumunun da böylece önüne geçilmiş olunacak. Bafra’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.