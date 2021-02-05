Bafra’da yeni gasilhane hizmette

SAMSUN (İHA) – Samsun Bafra Belediyesi tarafından yapılan gasilhane hizmet vermeye başladı.

Asri Mezarlık sınırları içerisinde yer alan ve yaklaşık 550 metre kare kapalı alanda hizmet verecek yeni gasihane hakkında açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Bafra’mız için oldukça önemli bir proje olarak nitelendirdiğimiz gasilhane çalışmalarımız bitti. Şubat ayı itibarıyla yeni gasilhanemiz hizmete girdi. Geçmiş yılların ihtiyaçlarına göre yapılmış ve ekonomik ömrünü tamamlamış gasilhanemiz yerine modern ve günümüz ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilecek bir gasilhanenin hayata geçirilmesini sağladık. Çalışmaların devam ettiği süreç içerisinde ilçemizde herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için Çetinkaya Mahallemizdeki gasilhanenin hizmet vermesini sağladık Ekiplerimiz yeni gasilhanemizin çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Asri mezarlık sınırları içerisinde yer alan ve Yaklaşık 550 metre kare kapalı alanda hizmet verecek yeni gasilhane bünyesinde bay-bayan gasilhane, morg, bekleme salonu, 2 adet personel ve memur odası, bay-bayan din görevlisi odası, arşiv odası, çay ocağı, kefen ve malzeme deposu ve bay-bayan-engelli wc yer alıyor.

Meclis toplantısı

Bafra Belediye Meclisi gündemindeki hususları görüşmek üzere Alparslan Türkeş Parkı toplantı salonunda olağan şubat ayı toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Hamit Kılıç Başkanlığında yapılan gündem maddeleri ele alındı.