banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Edin Visca için imza töreni düzenlendi
Edin Visca için imza töreni düzenlendi
Fed fırtınası yaklaşıyor!
Fed fırtınası yaklaşıyor!
Bitcoin'deki çöküşün nedeni ne?
Bitcoin'deki çöküşün nedeni ne?
THY Euroleague’de tüm maçlar korona virüsten dolayı ertelendi
THY Euroleague’de tüm maçlar korona virüsten dolayı ertelendi

Bafra’da yasaklı ırk denetimi

Samsun Bafra’da, Milli Parklar Koruma Şefliği, Emniyet ve Jandarma Doğa ve Hayvanları Koruma timleri, Belediye Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi ve zabıta ekipleri tarafından, sahipsiz köpekler ve yasaklı ırk köpeklerine yönelik denetim gerçekleştirildi. İlçede denetim yapan ekipler, hayvan sahiplerine ve vatandaşlara broşürler vererek bilgilendirmelerde bulundu.

SAMSUN 07.01.2022, 18:18
Bafra’da yasaklı ırk denetimi

Samsun Bafra’da, Milli Parklar Koruma Şefliği, Emniyet ve Jandarma Doğa ve Hayvanları Koruma timleri, Belediye Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi ve zabıta ekipleri tarafından, sahipsiz köpekler ve yasaklı ırk köpeklerine yönelik denetim gerçekleştirildi. İlçede denetim yapan ekipler, hayvan sahiplerine ve vatandaşlara broşürler vererek bilgilendirmelerde bulundu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da Belediye Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nde gün boyu denetimlerini sürdüren ekipler ile incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde yasaklı ırk köpekleri ve sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezinde düşünülen yeni fiziki düzenlemeler hakkında istişareler yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının tehlike arz eden hayvanlar listesini güncelleyerek yayınlamasının ardından belediye ekiplerince park, bahçe ve sokaklarda başıboş gezen yasaklı ırk köpekleri toplanarak Bafra Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’ne götürüldüğünü belirten Başkan Kılıç, “Bugün konu ile ilgili kurumlarımızın ve belediyemizin ekipleri tarafından ilçemizde denetim gerçekleştirilerek vatandaşlarımız bilgilendirildi. Şimdi de Rehabilitasyon Merkezimizde bir araya geldik. Burada da birlikte incelemelerde bulunduk. Ekiplerimize ve vatandaşlarımıza hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. İlgili kurumlarımızla işbirliği içerisinde çalışmalarımız devam edecek. Bu arada belediye olarak rehabilitasyon merkezimizde fiziki iyileştirmelerin yanında; personel, araç-gereç, beslenme, tedavi ve bakım için gereken her türlü ihtiyacı sürekli geliştirerek karşıladık. Bu kapsamda ki gelişmeye bağlı olarak da çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Başkan Kılıç, tehlike arz eden köpek ırklarından elinde bulunduranlara da bir an önce hayvanlarını kayıt altına aldırmaları konusunda uyarıda bulunarak, kayıt ettirmeyenler hakkında idari yaptırım hükümlerinin uygulanacağını belirtti.

Bafra Belediyesi koordinesi ile gerçekleşen denetimlere, Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Semra Akman, Çevre ve Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Ziya Aliçeşme, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanı Uzm. Çvş. Özgür Çoban, Asayiş Büro Amiri Komiser Ahmet Albayrak, HAYDİ Jandarma ve Polis ekipleri, belediye Zabıta ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri katıldı.

7332 sayılı “Hayvanları Koruma Kanunu İle Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair Kanun” 14/07/2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, ilgili Kanun’un 5. maddesi kapsamında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14 üncü maddesinin (I) bendi “Bakanlıkça belirlenen tehlike arz eden hayvanları (Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanes Tosa, American Staffordshire Terrier, American Bully ırkı köpekler) üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak yasaklanmıştı. Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpekleri, 202-48 sayılı genelgenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle elinde bulunduranlardan, 14.01.2022 tarihine kadar hayvanlarını kısırlaştıran ve buna dair belgeyle birlikte PETVET sistemine kaydettirilmek üzere İl veya İlçe Tarım Orman Müdürlükleri’ne başvuruda bulunarak veri tabanına kayıt ettirenler hakkında 5199 sayılı kanunda öngörülen idari yaptırım hükümleri uygulanmayacak. Aksi halde verilen süre içinde kayıt altına alınmayan hayvanların sahiplerine ise 11 bin lira para cezası uygulanacak.

Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Ö.K Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8