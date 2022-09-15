Bafra’da uyuşturucu ve tabanca mermisi ele geçirildi

Samsun’un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu ve çok sayıda tabanca mermisi ele geçirdi.

Olay, Üçpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışmalar neticesinde S.A. (39) isimli şahsın evine düzenlediği baskında 3 metre boyunda 15 kök skunk bitkisi, 1 adet kurusıkı tabanca, 1700 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ve 20 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili S.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.