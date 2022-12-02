Bafra’da uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama, 2 adli kontrol

Samsun’un Bafra ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltında alınan 7 kişiden 5’i tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bafra Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan çalışmalar kapsamında Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince sokak satıcılarına yönelik bir süredir devam eden planlı çalışmalar neticesinde tespit edilen şüpheliler A.A., M.K., G.E., H.H.B., Ö.K., T.T. ve H.K. isimli 7 şahsın yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 50,99 gram metamfetamin maddesi, 0,35 gram sentetik kannabinoid maddesi, 13,60 gram esrar maddesi, 9 kapsül sentetik ecza hap, 4 adet hassas terazi, 21 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 1 adet 7,65 mm çapında dolu fişek, 1 adet tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından bugün Bafra Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A.A., M.K., G.E., T.T. ve H.K. isimli şahıslar tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. H.H.B. ve Ö.K. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.