Bafra’da uyuşturucu operasyonu

Samsun’un Bafra ilçesinde iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs adliye sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Altınkaya Mahallesi’nde A.A. (23) isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada 35,24 gram bonzai, O,63 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 980 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi.