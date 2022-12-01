Bafra’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Samsun’un Bafra ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra Narkotik Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evlerinde eş zamanlı arama yapılan A.A, Ö.K, M.K, G.E, , H.H.B, T.T, ve H.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.