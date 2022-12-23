Bafra’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Samsun’un Bafra ilçesinde uyuşturucu maddelerle yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 140 sentetik hap, 3 fişek metanfetamin ve esrar maddesi, 2 adet plastik uyuşturucu madde içme aparatı, 2 adet cam payp ele geçirildi.

Olayla ilgili M.B, Ö.C.Ö. ve A.G. gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ö.C.Ö. ve A.G. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. M.B. ise Bafra Adliyesi’ne sevk edildi.