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Bafra’da uyuşturucu madde ele geçirildi: 1 gözaltı
SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNE 11 PAKET HALİNDE TOPLAMDA 50,21 GRAM METAMFETAMİN UYUŞTURUCU MADDESİ İLE YAKALANAN ŞAHIS ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.
SAMSUN 20.10.2020, 13:22
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Samsun’un Bafra ilçesinde 11 paket halinde toplam 50,21 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ile yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.
Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu Emirefendi Mahallesi’nde yakalanan İ.S. isimli şahsın yapılan üst ve araç aramasında 11 paket halinde toplamda 50,21 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi’ne sevk edildi.
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