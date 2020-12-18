Bafra’da üreticilere 2 bin 500 ceviz fidanı dağıtıldı

Samsun’un Bafra ilçesinde “Sürdürülebilir Tarım Faaliyetlerinin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında 45 çiftçiye 2 bin 500 ceviz fidanı dağıtıldı.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı kaynaklı olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği ile uygulanacak olan “2020 Yılı Samsun’da Sürdürülebilir Tarım Faaliyetlerinin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında yer alan “Ceviz Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi” dahilinde 2 bin 500 ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. Projede dağıtımı yapılan ceviz fidanları ile 30 mahallede 45 çiftçiye yaklaşık 150 dekar alanda ceviz bahçesi tesisi oluşturulacak. Çiftçilerin kendi imkanları ile alacağı fidanlarla birlikte bu alan 250 dekarlık alana yükselecek.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen ceviz dağıtımı öncesinde konuşan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Ceviz son yıllarda teşvik edilen bir ürün. Güzel bir örnek olsun çiftçilerimiz için. Özellikle yüksek kesimlerde, suyun olmadığı arazilerde bu ürünün yapılması daha rantabl görünüyor. Herkese hayırlı olsun” dedi.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, “Geçmiş yıllarda tütünle ilgili bölgemiz yoğun bir üretim sahası olarak kullanılmış. Bununla beraber tütün üretiminin azalmasıyla birlikte köylerimizde bazı arazilerin boş kaldığını ziyaretlerim sırasında tespit ettim. Dolayısıyla bu alanların günümüz şartlarına uygun, ekonomik, rantabl, gıda arz güvenliği ile alakalı zeytin gibi, ceviz gibi katma değeri yüksek ürünlerle doldurmamız gerekiyor. Bafra olarak özellikle yüksek kotlarda ceviz ekiciliği, kapama bahçesi son yıllarda artmış durumda, çok güzel ürünler elde ediyoruz. Budamalarla ilgili bir ekip oluşturduk. Arkadaşlarımızı takip edecekler baştan sona kadar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün takibinde devam edecek. Sulama noktaları, damlama sulama sistemi olabilir, gübreleme noktasında eğitimlerimizi sonuna kadar devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Mühendisi Muharrem Nas tarafından ceviz ekiminin yapılışı ve budanması hakkında yapılan bilgilendirmenin ardından Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dursun tarafından ceviz fidanları üreticilere dağıtıldı.