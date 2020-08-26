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Bafra’da trafik kazası: 2 yaralı
SİNOP İSTİKAMETİNE SEYİR HALİNDE OLAN İLHAN U. İDARESİNDEKİ 55 TL 726 PLAKALI HAFİF TİCARİ ARAÇ, YAYA YOLUNDAN KARŞIYA GEÇMEKTE OLAN EMRULLAH T.'NİN KULLANDIĞI 55 ABG 807 MOTOSİKLETE ÇARPTI.
SAMSUN 26.08.2020, 13:41
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Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan İlhan U. idaresindeki 55 TL 726 plakalı hafif ticari araç, yaya yolundan karşıya geçmekte olan Emrullah T.’nin kullandığı 55 ABG 807 motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan G.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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