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Bafra’da torpido paniği

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde gençlerin deniz kenarında buldukları torpidoya benzeyen madde polisi alarma geçirdi.

SAMSUN 15.10.2021, 23:00
Bafra’da torpido paniği

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde gençlerin deniz kenarında buldukları torpidoya benzeyen madde polisi alarma geçirdi.

Dün gece saat 02.00 sıralarında Tayfun Uyar, Adem Polat, Fatih Çakır ve Samet Yalçınkaya isimli gençler off-road yapmak için 19 Mayıs ilçesi Kumcağaz bölgesinde deniz kenarına gitti. Burada deniz kenarında duran bir nesne ilgilerini çekti. Gençler torpidoya benzeyen maddeyi araçlarına yükleyerek Bafra’ya iş yerlerine getirdiler. Burada bunun tehlikeli bir madde olabileceğini düşünen gençler polise haber verdi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekibinden yardım istedi. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda torpidoya benzeyen maddenin patlayıcı etkisi olmadığını belirledi.

Torpidoyu getiren gençlerden Adem Polat, “Engiz kumsalına arkadaşlarla beraber off-road yapmaya gitmiştik. Orada denizin kenarında bulduk. Aldık buraya getirdik. Bir endişe duyduk ama arkadaşımız ’getirelim’ dedi. Dükkana getirip süs yaparız dedik. Sonra tehlikeli bir şey olduğunu düşünüp polise haber verdik" dedi.

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