Bafra’da sokak ortasında silahlı çatışma: 2 gözaltı

Samsun’un Bafra ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışmada sokak ortasında silahlı çatışma yaşandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Polis Salih Ersin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.Ş.(36), evinin önünde O.D. (40) ile karşılaştı. Aralarında alacak-verecek meselesi bulunan 2 kişi tartıştı. Çıkan tartışmada B.Ş. ile O.D. sokak ortasında birbirlerine ateş etti. Açılan ateşler sonunda sokakta bulunan bazı araçlara ve evlere saçma isabet etti. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri ve mahalle bekçileri B.Ş. ve O.D’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.